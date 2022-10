Tagli capelli medi 2022 -23. 13 nuovi tagli per capelli alle spalle. Foto

Ecco quali sono i migliori tagli medi dell’inverno 2022-2023. Da quello scalato a quello destrutturato o paro, c’è un taglio e colore giusto per ogni tipo di capelli. Guarda queste foto e fatti ispirare.

Le foto dei nuovi tagli capelli medi 2022 -23 insieme alle novità tinture e sfumature che vedrai in questo aricolo possono suggerirti le tendenze, ma soprattutto ti aiutano ad avere le idee più chiare prima di andare dal tuo parrucchiere.

Quindi, se hai voglia di cambiare il tuo hairlook con un taglio medio scalato, paro o degradé, in queste immagini, sicuramente c’è qualcosa di adatto a te

Tagli capelli medi 2022 -2023

Il taglio del momento è il carrè o bob, liscio mosso con la riga o con la frangia. Lo dimostrano i migliori parrucchieri francesi, vedi i saloni Maniatis che per l’inverno 2022-2023 propongono tinte calde come il rosso acero ravvivato da riflessi rossi e un carré con frangia da portare mosso o liscio.

Una pettinatura liscia sopra le spalle con la riga al centro è il top della semplicità, ma anche il top della moda capelli 2022-2023. Questo taglio medio corto creato da Fabio Salsa presenta un look moderno e contemporaneo.

I saloni francesi di Fabio Salsa lo chiamano carré bouclé. Tradotto in italiano quello che vedi in foto è un bob laterale con una bella piega ondulata fatta dal parrucchiere e balayage bionde.

Capelli sopra le spalle degradé e balayage su una chioma castana scura è la proposta dei saloni Coffy&Co. Questo è un tipo di taglio medio facile da gestire anche a casa con piastra o una buona spazzola lisciante.

La conferma che il bob non è mai passato di moda, la troviamo anche nei tagli di capelli visti nello street style 2022 dove spopolano le acconciature con tagli destrutturati sopra le spalle. Una pettinatura come quello in foto è il carré tipico della ragazza parigina.

Se hai i capelli fini, questo caschetto medio lungo liscio con riga al centro e sfumature ramate più chiare sulle lunghezze, dona volume grazie al tipo di taglio.

Tagli medi scalati

Lo scalato è il taglio adatto per tutte tutte le età ma richiede una certa attenzione a secondo del tipo di capelli che abbiamo e della forma del viso. Tra le tante idee dei parrucchieri abbiamo scelto i migliori tagli per uno scalato medio d’effetto e perfetto a iniziare da questo su un colore biondo platino creato dagli Hair stilyst di WELLA The Club.

La colorazione dei capelli e la tecnica del taglio grafico con scalatura morbida regalano volume al capello fino addolciscono il lineamenti del viso.

Il tipo di colorazione Shinenfinity Color Glaze by Wella Professionals senza ammoniaca e siliconi, caratterizza questo mid -cut con ciuffo laterale creato dai saloni di James Hair Parrucchieri

Un taglio di capelli medio scalato e sfilato sulle punte con maxi frangia piena come questo in foto mette in evidenza gli occhi e regala un fascino particolare. Per una pettinatura così serve una chioma folta e un volto dalla forma ovale.

Tinture dalle nuance eleganti e sofisticate per la nuova linea Evolution of the Color³ di Alfaparf Milano contraddistiguono i tagli carré mossi scalati e sfilati nella parte posteriore.

Questi sono i tagli moda capelli medi 2022 -2023 alle spalle, troverai tutte le altre tendenze su Donne sul Web, nel frattempo guarda anche: