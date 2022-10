Tagli capelli corti inverno 2023. 5 tagli femminili in 5 foto.

Ecco i nuovi tagli capelli corti inverno 2023. Vi mostriamo cinque foto che riassumono le tendenze del momento senza farvi perdere tempo.

Per i tagli di capelli corti 2023 si parla di capelli scalati ricci e mossi, ciuffi, pixie cut e tagli corti con frangia. Tra stile moderno e hairlook più eleganti, ecco quali sono le tendenze scelte dai saloni per un bel taglio corto o cortissimo e adatto a donne con chiome folte e capelli fini.

Tagli capelli corti inverno 2023 con frangia

La frangia dalla scorsa estate spopola ovunque sui lunghi medi e ovviamente quelli corti, piace e si adatta ad ogni tipo di capelli. Un buon esempio da cui trarre spunto è questo under cut dallo stile selvaggio e spettinato con frangia sfilata scelto dai saloni parigini di Intermède. Si tratta di un taglio pratico e moderno facile da gestire a casa.

Tagli capelli corti 2023 lisci

Chi ha capelli lisci e sottili può trarre ispirazioni dai nuovi tagli corti creati dalgli hair stylist di Manitis Paris ( per chi non lo sa si tratta del salone alta moda capelli a Parigi) I nuovi tagli corti per donne sono fatti su capelli asciutti oltre ad essere valorizzati da colori di tendenza come il castano brillante con sfumature rosse.

Questo è il tipo di taglio elegante che diventa più moderno cambiando lo styling con una pettinatura effetto wet. Basta mandare i capelli all’indietro e usare il gel.

Tagli capelli corti mossi

I tagli corti rendono la vita facile a chi ha i capelli mossi e non ha voglia di andare dal parrucchiere tutte le settimane. Ci sono diversi esempi da cui trarre spunto, tra i migliori tagli corti visti su Instagram si distingue l’acconciatura con ciuffo laterale ondulato realizzata dai saloni londinesi di Andrew Jose.

Tagli capelli corti 2023 scalati

ll taglio corto perfetto dedicato a chi desidera una pettinatura femminile, elegante e moderna lo ha creato Salvo Filetti per Compagnia della Bellezza. L’hair stylist italiano ha realizzato un nuovo tipo di taglio corto coniugando due stili diversi e lavorando su nuove sfumature in aggiunta al colore di base

Tagli capelli cortissimi

Tipico taglio che viene definito androgino o alla maschietta, in realtà anche un capello molto corto ha il suo fascino. Si possono portare spettinati, mossi lisci o anche con una bella frangia laterale. Nella foto l’esempio di come anche un taglio di capelli cortissimo diventa femminile.

Abbiamo visto insieme le foto e tendenze tagli capelli corti inverno 2023, ma prima di decidere come tagliare i vostri capelli, ricordate che l’ultima parola spetta sempre al vostro parrucchiere di fiducia, anche perchè non esistono miracoli per allungare i capelli velocemente.

