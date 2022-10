Colore capelli 2022 -2023. Rosso, castano e platino. Tendenze in 15 foto

Cerchi un nuovo colore di capelli per l’autunno inverno 2022 -2023? Ti mostriamo in queste immagini le nuove tinte di tendenza tra colore e sfumature.

Quale colore capelli dovresti scegliere secondo le tendenze? Ti aiutiamo noi illustrandoti in 15 immagini le colorazione più trendy del momento, oltre alle nuove sfumature di tendenza. Che tu abbia, 20, 30, 50 o più di 60 anni, poco importa, qui troverai le migliori idee per tingere i tuoi capelli.

Colore capelli 2022 -2023 i rossi

Le sfumature rosse non sono mai passate di moda ma per l’inverno 2022-2023 troviamo anche tinte rosse declinate in colori più scuri e teste ramate ricche di sfumature biondo tiziano.

Il rosso in tutte le sue gradazioni non è un colore semplice da portare, ma le nuove tinte scure sono decisamente affascinanti e donano in particolare ai tagli corti. Vedi ad esempio questo taglio à la garçonne creato dai saloni di Biguine Paris.

Colori caldi e luminosi come il “Broux” un mix molto tra il marrone e il rosso donano luce al viso e carattete a questo taglio medio lungo scalato con frangia laterale

Effetto ombrè per questi capelli rosso mogano scuro sulla radice e più chiaro sulle lunghezze. Questa tinta sta bene particolarmente bene a chi ha occhi e carnagione chiara e un viso giovane

Per dare luce ai capelli color castano copper brillante, la tendenza colore 2023 scelta da Salvo Filetti per Compagnia della Bellezza punta su ciocche colorate di rosso.

Colore capelli inverno 2022 2023. le tinte bionde

In netto contrasto con le tonalità autunnali tra le tinture bionde di tendenza spuntano le tonalità fredde come il platino. Si parla di un colore chiarissimo che troviamo nelle pettinature scalate e nei tagli sfilati come questo d’spirazione rock in foto

Tagli corti come il pixie vengono incece valorizzati da tinture platino e sfumature personalizzate nei saloni di Vog Coiffeur

Per il team artistico di Wella The Club un biondo freddo come questo ice, è la risposta perfetta per questo taglio mullet effetto wet.

Il biondo ice che da anni spopola su instagram su chiome ondulate, diventa elegantie su un carrè paro e liscio. Questo in foto è il perfetto hair look da parigina creato per la collezione invernale di Chanel e ideale per chi ha capelli grigi o bianchi.

Nel mezzo troviamo tonalità di biondo beige realizzati con balayage di biondo freddo chiarissimo sulle lunghezze e che creano un contrasto con la radice più scura su un taglio a scodella.

Colore capelli 2023: il biondo caldo

Se da una parte spuntano nuovi trend per il colore capelli, dall’altra vengono rivisitati e diventano più luminosi tutte le tonalità di biondo miele o dorato che grazie alle tecniche di schiariture valorizzano la chioma e illuminano il viso

Colore capelli inverno 2023 i castani

Presenta i colori della natura la collezione Winter Garden di James Hair per Wella. Qui le ciocche colorate di verde scuro donano carattere ad una chioma castana scura.

Per la stagione fredda I capelli castani scuri, lisci o ricci vengono messi in risalto da riflessi copper nella collezione “Italian Palette” di Compagnia della Bellezza

I riflessi rossi o colorati accendono tutti le chiome scure per le tendenze colore capelli senza dimenticare che le schiarirure tono su tono solo sulla lunghezza, donano a tutte le età. (Nella foto Carla Bruni per Tod’s SS 23)

Quelli che hai visto sono le nuove tendenze colore capelli 2022 -2023 selezionate dai migliori saloni italiani e francesi. I trend della moda capelli però non finiscono qui, scopri tutte le altre novità sul canale dedicato alla bellezza dei capelli di Donne sul Web.