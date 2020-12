I migliori film di Natale proposti da Netflix per il 2020, da vedere con la famiglia e insieme ai bambini

Film Netflix da vedere. A Natale ogni anno Netflix propone nuovi titoli perfetti per essere visti con tutta la famiglia durante le feste natalizie. In questo periodo in cui le case sono addobbate con lucine colorate, presepi e alberi di Natale è sempre piacevole vedere un bel film di Natale, magari accanto al caminetto acceso.

Quelli proposti da Netflix sono quasi tutti film di Natale americani, e non mancano nemmeno le serie e le miniserie natalizie. Di seguito vi segnaliamo i migliori film Netflix di Natale.

Film Netflix di Natale 2020. I migliori da vedere

Qualcuno salvi il Natale



Fratello e sorella danneggiano per errore la slitta di Babbo Natale, e si danno da fare tutta la notte per aiutarlo a salvare il Natale. Sempre su Netflix è presente anche il sequel, “Qualcuno salvi il Natale 2”. Una divertente avventura natalizia, con Kurt Russel nei panni di Babbo Natale. Da vedere con tutta la famiglia, perfetto anche per chi ama i film di Natale comici.

Natale, folle Natale



Un famoso DJ vedovo ha quattro figli molto viziati. Rimane però disoccupato proprio prima di Natale, e così lui e i figli sono costretti a ridimensionarsi e vivere in modo più spartano. Un film da vedere anche con i bambini, per ricordare quali sono davvero le cose che contano nella vita.

Jingle Jangle – Un’avventura natalizia



Un film scoppiettante, perfetto per gli amanti del musical. Un’avventura che ci ricorda l’importanza della famiglia e la forza del “tutto è possibile”. Le musiche originali sono di John Legend.

Il regalo di Angela



Podotto da Netflix ma perfetto anche per gli amanti dei film di Natale Disney, Il regalo di Angela è un film d’animazione tenero e commovente che ci ricorda l’importanza degli affetti e della famiglia. Su Netflix è presente anche “Il Natale di Angela”, uscito nel 2018.

Klaus – i segreti del Natale



Tra i film di natale per bambini proposti da Netflix, questo è uno dei migliori. Si tratta di un film d’animazione spagnolo che racconta, rileggendole, le origini di Babbo Natale. Da vedere.

Un principe per Natale



Perfetto per chi ama i film di Natale romantici, “Un principe per Natale” racconta la storia di una giovane giornalista mandata all’estero per scrivere di un principe che sta per diventare re. Su Netflix sono presenti anche i due sequel.

Natale con uno sconosciuto



Una mini serie tv prodotta in Norvegia, da guardare tutta in un weekend. Racconta di una giovane infermiera single in cerca del ragazzo giusto da presentare alla famiglia per Natale. Divertente e a tratti anche commovente.

Dash e Lily



Ancora una serie tv prodotta da Netflix fatta su misura per chi ama i film di Natale romantici. Dash e Lily hanno gusti diversissimi, lei adora il Natale mentre lui lo detesta. Non si sono mai visti ma iniziano una relazione epistolare, e più si conoscono più scoprono di essere affini.

Tutto normale il prossimo Natale



Jorge, scontroso e poco amante del Natale, cade dal tetto e perde conoscenza. Ritorna in sé un anno dopo e si rende conto di essere condannato a risvegliarsi una vigilia di Natale dopo l’altra. Divertente film di Natale brasiliano in cui ancora una volta viene ricordato il valore delle piccole cose.

Natale eXtraterrestre



Un piccolo alieno di nome X salverà il mondo quando gli alieni Clepto tentano di rubare la gravità della Terra. Un mediometraggio animato in stop-motion che parla dell’importanza delle emozioni, dell’amore e dei doni disinteressati. Da vedere con i bambini.

Il Grinch



Nel paese di Chinonso poco prima di Natale una bambina convince il sindaco ad invitare il Grinch, uno scontroso e malvagio essere fantastico. Un classico natalizio uscito nel 2000, diretto da Ron Howard e interpretato da Jim Carrey.

Un cavaliere per Natale



Un cavaliere si ritrova catapultato dai campi di battaglia del Medioevo alle strade trafficate dei giorni nostri, e si imbatte in una insegnante di scienze che non crede più nell’amore. Una commedia sentimentale e romantica, adatta anche ai bambini.

Let it snow: Innamorarsi sotto la neve



Una bufera si abbatte su una cittadina del Midwest, dove vivono alcuni liceali all’ultimo anno di scuola. Tra amicizie che finiscono e amori che nascono, la neve e il Natale portano molte sorprese. Ancora una commedia sentimentale adatta a grandi e bambini.

Holidate

Sloane e Jackson, entrambi single, odiano le feste di Natale e decidono di diventare “compagni di feste”, senza che questo comporti legami romantici tra loro. Cupido però è dietro l’angolo. Una divertente e leggera commedia natalizia.

I film di Natale da vedere su Netflix

E questi erano i migliori film natalizi da vedere su Netflix, per trascorrere una serata o un pomeriggio immersi nella calda atmosfera del Natale anche in questo 2020 in cui le feste natalizie saranno un po’ diverse dal solito. Vi abbiamo proposto questi, che sono i migliori e i più apprezzati, ma su Netflix sono presenti moltissimi altri titoli natalizi, tra film e serie tv. E allora buona visione, e buon Natale!

