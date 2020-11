Alberi di Natale 2020 idee e addobbi natalizi, fatti a mano, da fare o da comprare. Da Ikea Natale, a Amazon addobbi, a Zara Home, all’albero originale, fatto in legno o a parete fai da te. Ecco 15 ispizioni creative per decorare l’albero e addobbare la casa a Natale.

Alberi di Natale le idee originali – Decorare l’albero e addobbare la casa a Natale può essere dispendioso, ma questo non significa che bisogna rinunciare a riscaldare l’ambiente con le decorazioni natalizie fai da te o da acquistare risparmiando. Qui abbiamo selezionato i nuovi addobbi e decorazioni che donano alla casa grande o piccola, una bella atmosfera natalizia.

E per chi ha bisogno di nuovi spunti, ci sono le migliori idee e ispirazioni creative che puoi trovare per decorare l’albero di Natale in stile classico, nordico, originale, a parete, moderno e alternativo.

Come addobbare l’albero di natale 2020

Ogni anno c’è chi cerca il colore di tendenza per addobbare l’albero di Natale, decorare un albero però non è una moda, bensì qualcosa in cui ci mettiamo un pizzico di personalità scegliendo noi un colore diverso, per esempio il rosa oro, il verde e il bianco ci aiutano a creare un bell’albero innevato come questo. Le palline sono 100 e le trovate in vendita da Amazon

Le decorazioni in vetro trasparenti sono molto belle e possono trasformare il vostro albero natalizio con poca spesa. A volte infatti basta sostituire qualche decoro per cambiare e rinnovare l’aspetto di un Christmas tree.

Un ‘idea diversa sono gli ornamenti personalizzati, magari per festeggiare il vostro primo Natale di coppia Ne bastano pochi da aggiungere ai decori che sceglierete. Questo in foto è in materiale acrilico e la trovate su Etsy

Albero di Natale 2020 rosso

Decorare l’albero in rosso può sembrare banale invece la tendenza per il Natale è proprio il ritorno ai colori classici, per l’appunto oro e rosso. Tuttavia un bell’albero innevato può essere arrichito da pigne e luci calde Ecco come.

Albero di Natale lussuoso

Oro, argento e bianco con fiocchi fiori nastri,oltre alle palline dorate lucide e opache e color champagne per per rendere chic, elegante, sofisticato e molto americano il vostro albero di Natale.

Albero di Natale Ikea

La proposta di Ikea Natale 2020 contempla una serie di decorazioni per la casa molto belle fra le quali anche le palline decorative in trasparenti decorate in bianco e oro. Ma per chi punta all’albero originale quello in bambù di Ikea decorato da palline fatte a mano è senza dubbio alternativo e in perfetto stile nordico.

Sempre nel catalogo Ikea Winter troviamo alberi semplici decorati solo in rosso e oro da appendere con nastri rossi in raso o velluto.

L’albero di Natale a muro

Chi ha una casa piccola talvolta cerca soluzioni alternative tipo l’albero a parete o in legno per creare qualcosa di diverso dal solito abete. Trovare le strutture in legno a forma di scala non è difficile, Amazon ve le offre a partire dai 10 euro. Decorarle o realizzarle da soli però è altrettanto facile. Una bella soluzione salvaspazio invece è l’albero a muro realizzato con rami artificiali decorati, e che nulla tolglie alla magia del Natale.

Ancora più economico e originale è questo grande albero a parete creato con ghirlande verdi e luci natalizie calde. Notevole e d’impatto questa è una soluzione diversa per realizzare un albero di Natale a muro che non sia la solita scala da decorare

Altrettanto bella è questa idea di realizzare l’albero a parete solo con luci natalizie calde e dove appendere palline colorate piccole, stelle e decorazioni a spirale.

Albero di natale alternativo

Ideale come soluzione per sfruttare un vecchio albero con i rami rovinati, fusti, rami artificiali innevati e velluto contribuiscono a creare un albero di natale dallo stile alternativo pur mantenendo la tradizione. Ad esempio questo in foto sfrutta l’altezza ed è perfetto per gli ambienti interni piccoli. Qui come colori dominanti vediamo il rosa antico e l’oro, ma si può fare in diverse tonalità.

Se vi piace cambiare addobbi ogni anno e seguire le tendenze moda anche per il vostro albero di Natale, da Zara Home trovate delle soluzioni alternative e fashion come le palle pom pom rosse e bianche in pelo sintetico e nastro.

Sempre di Zara Home natale 2020 le in vetro con paillettes da appendere con un nastro di velluto rosso

Addobbi natalizi fai da te

Le palline trasparenti apribili da riempire e personalizzare ci consentono di dare un tocco diverso al nostro albero natalizio e possono essere riempite con un pensierino o regalo più importante, per esempio un piccolo gioiello. Le trovate nel negozio Natale di Amazon

Chi sa lavorare all’uncinetto può realizzare le sue decorazioni a crochet per rivestire le palle o creare dei piccoli capolavori che renderanno unico il vostro albero di Natale 2020.

L’albero di natale di design o in legno

Per chi ama lo stile minimal e vuole distinguersi esistono soluzioni di design contemporanee o più creative Vediamole insieme. Moderno e particolare e questo albero in ceramica con luci a led da posizionare su una consolle.

Gli alberi di Natale in legno più belli a cui ispirarsi sono quelli creati con le mensole incrociate al posto dei rami e dove potete poggiare i decori natalizi o solo delle palle luminose. Li trovate in vendita su Etsy.

Ora hai spunti foto e idee per addobbare o rinnovare il tuo albero di Natale 2020, ma qualunque sia la tua scelta sappi che con lo stile classico non sbagli mai.

