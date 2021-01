Le novità su Netflix per gennaio 2021. Lupin, Checco Zalone, Pieces of a Woman e tanti nuovi film, serie tv e… Dawson’s Creek!

Ecco le novità su Netflix per il mese di gennaio 2021. Un mese davvero interessante per il catalogo Netflix, con tanti contenuti nuovi, tra serie tv originali, film, miniserie, anime e documentari. C’è davvero di tutto, vediamo subito l’elenco delle nuove uscite per questo mese.

Film da vedere su Netflix Gennaio 2021

Se parliamo di film segnaliamo Spider Man, Spider Man 2 e Spider Man 3, tutti e tre disponibile dal primo gennaio.

Rocketman, il bel film biografico sul musicista Elton John, si può vedere su Netflix già dal 2 gennaio, un biopic davvero ben fatto che ha avuto un meritato successo.

Un film davvero notevole, disponibile dal 7 gennaio, è Pieces of a Woman, un bellissimo dramma presentato alla mostra del cinema di Venezia, che Netflix definisce “cupo ed emozionante” e possiamo confermare.

Dall’8 gennaio trovate su Netflix anche Quo Vado, film di Checco Zalone di enorme successo. Del comico e attore trovate anche gli altri film, ovvero Cado dalle nubi, Sole a catinelle e Che bella giornata, tutte commedie e tutti film di successo incredibile in Italia negli ultimi anni.

Se invece cercate un buon film di fantascienza, eccovi accontentati: nel catalogo Netflix gennaio 2021 c’è anche The Midnight Sky, la storia di uno scienziato che, dopo una catastrofe misteriosa, vive da solo nell’Artico e tenta di contattare un equipaggio di astronauti per avvertirli di non tornare sulla Terra. Protagonista George Clooney, ottimo film di fantascienza post-apocalittica e distopica.

Dal 15 gennaio invece si potrà vedere Outside the Wire, ancora fantascienza, più sul versante d’azione però, su un pilota di droni che, in un futuro prossimo, viene inviato in missione segreta in una zona di guerra dove lavorare con un androide per fermare un attacco nucleare. Da non perdere.

Dal 16 gennaio, per gli amanti del brivido, uno dei film horror recenti più popolari degli ultimi anni, ovvero The Nun: la vocazione del male, con l’abbazia infestata e suore malefiche.

Sicuramente da vedere anche il bel film The Book of Henry, un dramma emozionante e originale, su un undicenne che sospetta che la nuova vicina si trovi in pericolo e decide di aiutarla a modo suo. Disponibile dal 21 gennaio.

Netflix gennaio 2021, le serie tv

Tra le serie la novità più gustosa di gennaio è sicuramente la serie originale Netflix Lupin, che si ispira alle avventure del mitico Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo. Promette molto bene ed è già disponibile.

Sempre già disponibile da gennaio la serie Bridgerton, tra le serie tv del momento, ispirata a una serie di romanzi di successo, è un dramma storico divertente ed emozionante su una famiglia con numerosi fratelli.

Dall’8 gennaio è disponibile la terza stagione della serie Cobra Kai, molto attesa. Ma, cambiando totalmente genere, anche la prima stagione di Fate: The Winx Saga, dal 22 gennaio.

Dal primo gennaio è stata aggiunta la stagione numero 9 di Suits – una delle serie tv più popolari degli ultimi anni, ma segnaliamo soprattutto una vera chicca per i più nostalgici. Ovvero l’aggiunta nel catalogo Netflix 2021 dell’intera serie di Dawson’s Creek, sei stagioni, per un vero classico anni 90/2000. Si può vedere dal 16 gennaio.

E se ancora non l’avete vista, recuperate assolutamente La regina degli scacchi, una delle serie tv recenti di maggior successo su Netflix, su una ragazzina che negli anni ’50 diventa una geniale giocatrice di scacchi. Davvero stupendo, da vedere.

Catalogo Netflix gennaio, anime e animazione

Per quanto riguarda anime e animazione, il catalogo Netflix si fa sempre più ricco e abbondante. Ricordiamo che ci sono interi classici come Death Note e Tokyo Ghoul o nuove serie come l’Attacco dei giganti, o tutti i film dello Studio Ghibli, tutti capolavori.

Ma in gennaio arriva soprattutto la prima stagione di My Hero Academia, molto attesa.

Dal 15 gennaio è invece il momento della terza stagione di Disincanto, la divertente serie fantasy dell’inventore dei Simpsons.

Per i fan della serie animata più cattiva di sempre segnaliamo che in gennaio troviamo anche la stagione numero 21 di South Park, ovviamente da non perdere, divertente, geniale e scurrile come sempre.

Sempre disponibili anche le due stagioni della serie anime fantasy Little Witch Academia, con la giovane Akko, giovane studentessa di stregoneria, protagonista di avvincenti avventure.

Documentari e miniserie su Netflix Gennaio 2021

Per quanto riguarda programmi e documentari le novità sono tantissime, ci limitiamo a segnalare le più interessanti. Ovvero la prima stagione della curiosa serie La storia delle parolacce, molto divertente, condotta da Nicholas Cage che, come un vero storico, ricostruisce la storia di alcune delle più famose parolacce della lingua inglese (tutte facilmente traducibili in italiano). Per capirci, il titolo del primo episodio è F**ck. Davvero un’idea originale, imperdibile.

La serie evento del mese di gennaio, nella categoria documentari, almeno in Italia è senza dubbio Sanpa. Miniserie in 5 episodi sulla comunità di San Patrignano, di cui si raccontano luci e tenebre e soprattutto il personaggio di Vincenzo Muccioli. Davvero ben fatta, ricostruisce una parte di storia d’Italia e sta facendo molto parlare di sè.

Dal 13 gennaio invece sarà possibile vedere Night Stalker: Caccia a un serial killer, miniserie crime che narra le vicende reali di un serial killer negli anni 80 a Los Angeles e dei tentativi di due detective per catturarlo.

Il nuovo anno di Netflix

Questa era una selezione delle novità e delle nuove uscite di Netflix per gennaio 2021 per quanto riguarda film, documentari, serie tv, serie animate, anime, programmi e documentari. Come abbiamo visto c’è un po’ di tutto e immaginiamo che il resto dell’anno non sarà da meno.

Per chi cerca Kill Bill su Netflix, dobbiamo darvi una brutta notizia: al momento non c’è, trovate però i due film di Tarantino con protagonista Uma Thurman su Sky Go e Now Tv, almeno al momento, in futuro chissà.

Vi aggiorneremo sulle prossime novità del catalogo Netflix 2021 appena possibile. Intanto, buona visione!

