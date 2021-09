Juve Milan statistiche. I numeri dei precedenti

Juventus-Milan partita Serie A 2021-22. Ecco perché i rossoneri possono battere la Juve. Statistiche e precedenti fra le due squadre.

Juve Milan è il big match della 4° giornata del campionato di Serie A. Le statistiche evidenziano numeri negativi per la la squadra allenata da Allegri, ma ci sono anche alcuni aspetti positivi relativi ai precedenti.

Vediamo allora, in base ai dati Opta, cosa aspettarsi dalla prossima partita di campionato fra Juve e Milan, in programma domenica 19 settembre ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.

VEDI ANCHE: SERIE A 2021-22 CALENDARIO PARTITE

Quante partite ha vinto la Juve contro il Milan?

Nelle precedenti 172 sfide in Serie A, fra Juve e Milan, i bianconeri hanno vinto 67 volte, pareggiato 54 volte e perso 51 partite. I rossoneri sono la squadra che ha battuto più volte in assoluto la vecchia signora nel campionato italiano.

Inoltre, negli ultimi 3 incontri fra le due squadre, il Milan ha vinto due volte e ne ha pareggiata una. A dimostrazione che durante le ultime stagioni calcistiche i rossoneri sono diventati quasi una bestia nera per la Juventus. Un sospetto, che potrebbe trasformarsi in certezza qualora la squadra di Stefano Pioli dovesse vincere anche la prossima partita.

Va detto però, che nei 17 ulteriori precedenti, la Juve ne ha vinti 14, quindi questo dato lascia speranze ai tifosi juventini.

Juve-Milan chi ha segnato di più

Per quanto riguarda i gol, c’è equilibrio nei precedenti complessivi. Infatti, la Juventus ha realizzato 242 gol, mentre il Milan 223. Nello stadio di Torino la vecchia signora ha totalizzato 136 reti, mentre il Milan 104.

Restringendo il campo, nelle ultime 17 partite giocate la Juventus ha subito sempre gol, registrando il record negativo nei top 5 campionati europei. Inoltre, se dovesse perdere anche questa partita, scatterebbe un altro record negativo mai ottenuto in campionato: perdere 3 delle prime quattro gare stagionali.

Viceversa il Milan, centrando il successo eguaglierebbe un record centrato solo due volte nella sua storia, vincere 4 match su 4 nelle prime giornate di Serie A.

Juventus Milan, statistiche e gol giocatori

Per quanto riguarda i giocatori delle due squadre, spicca la statistica di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha segnato cinque gol allo Stadium contro il Milan e in totale 7 contro questo avversario.

Ma un altro bianconero ha fatto meglio di lui in rapporto alle minori partite disputate contro i rossoneri. Si tratta di Federico Chiesa, che contro il diavolo ha realizzato 3 gol (di cui una doppietta nel gennaio 2021) e 3 assist.

Sorprendente invece la statistica di uno dei giocatori simbolo del Milan, ovvero Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non ha mai segnato nelle partite giocate allo Stadium fino ad ora, che sia la volta buona? Dipenderà anche dalla sua presenza in campo o meno, visto le condizioni fisiche non perfette. Attenzione però a giocatori come Olivier Giroud, Ante Rebic o Rafael Leao, pronti a non farlo rimpiangere.

Insomma, è sempre difficile fare un pronostico fra Juve e Milan, due delle squadre più forti del calcio italiano. Ma osservando precedenti e statistiche, specie quelle del recente passato, il Milan sembrerebbe partire avvantaggiato. Al campo e ai giocatori l’ardua sentenza.

VEDI ANCHE: