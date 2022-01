Atalanta-Inter pronostico, precedenti e a che ora si gioca

Atalanta-Inter orario partita di Serie A. Quando e dove si gioca la partita valida per la 22ª giornata di campionato. Ultime sulle formazioni, statistiche e diretta streaming.

Atalanta Inter è il big match della 22ª giornata di Serie A, visto che si affrontano la quarta e la prima in classifica. Ma attenzione a non farsi condizionare dalle posizioni attuali, la partita di domenica 16 gennaio 2022 potrebbe regalare delle sorprese.

Vediamo allora cosa aspettarsi dal match Atalanta-Inter: dove si gioca e a che ora, probabili formazioni, pronostico e dove vederla.

Atalanta-Inter quando e dove si gioca

La partita di campionato fra le due squadre nerazzurre, si gioca domenica 16 gennaio alle ore 20:45. La gara fra Atalanta e Inter si disputa al Gewiss Stadium di Bergamo, lo stadio di casa della Dea.

Per quanto riguarda i biglietti, ricordiamo che per questa giornata e la successiva, la Lega Serie A ha stabilito una capienza massima di 5.000 spettatori. Per questo motivo i ticket disponibili per vedere la partita Atalanta-Inter allo stadio sono pochi.

Atalanta Inter probabili formazioni

Le due squadre arrivano alla partita con le rose quasi al completo ad oggi. Infatti, in entrambe le squadre non ci sono squalificati. Tuttavia, secondo le ultime notizie sulle formazioni, nell’Atalanta dovrebbero esserci le assenze dell’attaccante Zapata e dell’esterno Gosens, entrambi infortunati. Mister Gasperini però recupera Malinovsky, che dovrebbe essere schierato fra i titolari. L’allenatore Simone Inzaghi invece potrebbe fare dei cambi soprattutto in attacco, dopo la dispendiosa partita giocata in Supercoppa italiana contro la Juve.

In virtù di queste considerazioni, ecco le probabili formazioni della partita.

Atalanta: Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle, Pasalic, Malinovskyi, Muriel.

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro, Sanchez.

Atalanta-Inter pronostico e precedenti

Come visto l’Inter, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana, giocherà in trasferta, contro un avversario per nulla facile. Dopo i 120 minuti giocati mercoledì sera i calciatori allenati da Inzaghi potrebbero patire la stanchezza. Certo anche i bergamaschi hanno giocato una partita in Coppa Italia (vittoria 2-0 contro il Venezia), ma molto meno impegnativa e con la possibilità di fare turnover.

Inoltre, secondo le statistiche negli ultimi 6 incontri fra le due squadre l’Inter non ha mai perso, ma per 4 volte la partita è finita con un pareggio. L’ultima vittoria della squadra di Bergamo in Serie A risale alla partita Atalanta-Inter dell’11 novembre 2018.

In virtù di tutte queste considerazioni, a nostro avviso, questa partita potrebbe essere combattuta e finire in parità. Se così fosse l’Inter potrebbe essere momentaneamente scavalcata dal Milan in testa alla classifica (se il Milan vincesse contro lo Spezia). Anche se avrebbe ancora da recuperare una partita (quella non giocata il 6 gennaio contro il Bologna causa covid). Viceversa l’Atalanta resterebbe al quarto posto, l’ultimo utile per qualificarsi alla Champions League 2022-2023.

Dove vedere Atalanta-Inter partita Serie A

La partita della 22°giornata di Serie A, in programma domenica sera alle 20:45, fra Inter e Atalanta si potrà guardare in diretta streaming esclusiva su Dazn. Quindi per seguire la partita fra le due squadre lombarde, bisognerà essere abbonati. La gara non verrà invece trasmessa in Tv su Sky.

Queste tutte le ultime notizie su Atalanta-Inter, che si preannuncia una delle partite più interessanti da vedere del prossimo turno di Serie A 2021-2022.

