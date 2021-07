Amichevole Monza-Juventus, Trofeo Berlusconi: le formazioni, dove vederla

Seconda amichevole ufficiale per la Juventus di Max Allegri che sabato sera alle 21 gioca in amichevole contro il Monza per il Trofeo Berlusconi. Le formazioni ufficiali, la partita in onda in streaming

Torna il “Trofeo Luigi Berlusconi”, uno dei classici e più tradizionali appuntamenti del calcio estivo che per molti anni ha avuto protagonista il Milan. Da quando la famiglia Berlusconi ha lasciato la proprietà del club rossonero assumendo il controllo del Monza il trofeo, in palio in un’unica amichevole, va in scena allo Stadio Brianteo, oggi ribattezzato U-Power Stadium.

Monza-Juventus, l’amichevole

La Juve è reduce da una settimana di lavoro con quasi tutte le proprie stelle che sono tornate alla base, a cominciare da Cristiano Ronaldo che è rientrato alla Continassa lunedì scorso. Allegri ha fatto sudare la truppa abbondantemente con due sedute di allenamento quotidiane per tutta la settimana.

Potrebbe esserci spazio anche per i titolari: da Cristiano Ronaldo, che continua ad allenarsi in silenzio e fino a oggi non ha concesso alcuna conferenza stampa, a De Ligt piuttosto che Kulusevski. Ma è facile immaginare che a cominciare l’amichevole saranno i giocatori che hanno più minuti di allenamento nelle gambe dando poi spazio a un’ampia rotazione.

Juventus in isolamento

Una positività al Covid, la prima della nuova stagione, quella di Hamza Rafia, complica i piani di Allegri con la Juventus che proseguirà i suoi allenamenti in isolamento fiduciario tra controlli quotidiani e pernottamenti forzati al J-Hotel della Continassa. La partita però si terrà regolarmente.

Juventus, Allegri e Agnelli fianco a fianco: rewind di due anni fa

Monza-Juventus, la partita e le probabili formazioni

La Juventus ha giocato una sola amichevole a oggi, quella vinta contro il Cesena 3-1 la settimana scorsa. Secondo test anche per il Monza, una delle squadre di punta del prossimo campionato di Serie B, che ha giocato sabato prossimo contro la Pro Sesto vincendo 3-0. La squadra ha cambiato guida tecnica: in panchina c’è Giovanni Stroppa, fedelissimo rossonero molto vicino al presidente Galliani che ha sostituito Cristian Brocchi dopo la promozione sfiorata la scorsa stagione e sfumata solo alle semifinali dei play off contro il Cittadella. La squadra brianzola si è rinnovata parecchio.

Confermata nella Juventus la convocazione di Dybala e Cristiano Ronaldo che potrebbero dunque fare il proprio esordio stagionale proprio a Monza. Confermata anche la prestigiosa amichevole di Barcellona per la squadra bianconera, in programma sabato 8 agosto sia con la squadra maschile che con la rappresentativa femminile.

Queste le probabili formazioni del match in programma sabato (ore 21) allo U-Power Stadio – ex Brianteo – di Monza.

MONZA (4-3-3): De Gregorio, Sampirisi, Paletta, Pirola, Donati, Carlos Augusto, Brescianini, Mazzitelli, Barilla, D’Alessandro, Colpani. Allenatore: Brocchi

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin, Di Sciglio, Dragusin, Rugani, Frabotta, Fagioli, Mc Kennie, Correia, Dybala, Pellegrini, Da Graca. Allenatore: Allegri.

Juventus-Cesena, la prima amichevole: 3-1 con riserve e giovani

Monza-Juventus, dove vederla

Monza-Juventus sarà ancora una volta un’amichevole a porte chiuse per il pubblico a causa delle limitazioni dettate dal protocollo Covid. In questo senso la gara sarà però trasmessa in diretta, in streaming, dall’applicazione Mediasetplay, disponibile gratuitamente per tutti gli iscritti on line su computer e dispositivi Mobile, telefonini e tablet.