Juventus, voci di riconferma: Cristiano Ronaldo, Dybala e Chiellini

É un lunedì importante per la Juventus che dopo la prima amichevole stagionale riprende gli allenamenti e i contratti in scadenza. Vediamo che succede alla Juve

La Juventus riabbraccia Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese sarà di ritorno oggi alla Continassa dopo un breve periodo di vacanza seguito all’Europeo. CR7 vuole farsi trovare pronto da Massimiliano Allegri: il suo ultimo post prima di tornare a Torino era un’immagine eloquente, un gesto rivolto ai tifosi della Juve dopo una seduta di allenamento privata con la scritta “work done”.

Juventus, il ritorno di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è stato oggetto di molte voci nel corso delle ultime settimane. Tra il contratto in scadenza con la Juventus, valido fino a maggio, quelle di una possibile partenza verso altre squadre: il ritorno al Manchester United, o una nuova carriera in Brasile, Giappone o negli Stati Uniti. Alla fine sembra essere opinione comune che CR7 resterà in bianconero.

Vedi anche: Quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juve

Lo ha sottolineato anche Pavel Nedved, il vicepresidente del club bianconero: “Ronaldo non andrà via di qua…”. Poche parole molto nette subito dopo l’amichevole con il Cesena. La sensazione è che l’arrivo di Allegri abbia in qualche modo definitivamente convinto Ronaldo a rispettare il suo contratto e completare il suo mandato. Magari per vincere qualcosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

La conferma di Paulo Dybala e Chiellini

L’altro nome sulla lista delle conferme è quello di Paulo Dybala: anche l’argentino ha il contratto in scadenza e da oltre un anno si parla della sua possibile partenza. Anche in questo caso le cose sembrano essere cambiate. Nedved chiarisce. “Parleremo molto presto con il suo agente Cherubini, l’incontro è in agenda e siamo in tempo per risolvere tutto. Dybala e Cristiano Ronaldo possono giocare insieme, lo hanno fatto e possono continuare a farlo. Allegri ha tutte le qualità per mettere in equilibrio tanto talento”.

Giorgio Chiellini è senza contratto, scaduto a giugno: “Ora si sta godendo le vacanze – dice Nedved – ci siamo sentiti e sono certo che avremo modo di parlarne con calma quando tornerà”. Una riconferma quella di Chiellini che i tifosi bianconeri chiedono a gran voce soprattutto dopo la vittoria di Euro 2020 della quale il capitano bianconero e della nazionale è da considerare uomo simbolo.

Vedi anche: Giocatori Juve formazione Juventus