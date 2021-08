Amichevole Juventus-Atalanta, la rivincita di Coppa: le formazioni, dove vederla

Ultima amichevole (Allianz Stadium, ore 20.30) di grande prestigio per due tra le grandi protagoniste della prossima stagione, Juventus e Atalanta che si ritrovano a tre mesi di distanza dalla finale di Coppa Italia

Tornano in campo Juventus e Atalanta, le squadre finaliste di Coppa Italia effettuano il test forse più interessante di questo lunghissimo calendario di partite amichevoli prima che il campionato riparta, sabato prossimo.

Juventus e Atalanta, di nuovo di fronte

Le squadre di Allegri e Gasperini sono cambiate rispetto a quelle che si sono affrontate a maggio a Reggio Emilia nella finale di Coppa Italia, vinta dalla Juventus 2-1. Due squadre ancora in allestimento tra voci di mercato e di nuovi potenziali arrivi. Inutile nascondersi che in un campionato che con il ridimensionamento dell’Inter si annuncia ancora più competitivo dello scorso anno, che Juventus e Atalanta sono tra le potenziali protagoniste sia per la corsa al titolo che per quella alla Coppa.

La Juventus è in allestimento ma ormai tutti i giocatori internazionali sono rientrati e disponibili per Massimiliano Allegri che attende solo il rientro a tempo pieno di Paulo Dybala. Juve reduce dalla sconfitta di Barcellona nel Trofeo Gamper.

Anche l’Atalanta arriva da una sconfitta internazionale nel match amichevole contro il West Ham, decisamente più avanti in condizione considerando che gli inglesi faranno il loro esordio in campionato già domani.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni: dove vederla

Tra i tanti temi interessanti di questa sfida la prima partita da ex di Demiral nell’Atalanta che in attacco riconferma Muriel e Ilicic, al centro di numerose voci di partenza imminente. Dybala potrebbe essere in panchina e Cristiano Ronaldo farà il suo esordio stagionale fin dal primo minuto affiancato da Morata.

Si gioca alle 20.30 all’Allianz Stadium di Torino. Per entrambe le squadre è l’ultima partita in vista dell’esordio in campionato. Pe rla Juventus, prima giornata domenica alle 18.30 alla Dacia Arena contro l’Udinese. L’Atalanta esordrà sabato sera alle 20.30 contro il Torino.

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-1-2) – Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.

L’amichevole tra Juventus ed Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky per tutti gli abbonati sport su Sky Sport Uno (202) e sul 252 della piattaforma satellitare. Streaming a disposizione di tutti gli abbonati su SkyGo e Now.