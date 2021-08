Atalanta mercato serie A: colpi scudetto!

Atalanta calciomercato acquisti e cessioni della squadra di Gasperini pronta ad entrare nella lotta scudetto. Ecco i colpi i possibili acquisti della Dea.

Sembra non volersi placare il pazzo mercato dell’Atalanta. La società del patron Percassi si sta muovendo più di tutte in Serie A, sicuramente rispetto all’immobilismo delle altre big, per regalare a Mister Gasperini una rosa che gli permetta di entrare di diritto nella lotta scudetto. Tanti movimenti, sia in entrata, sia in uscita, con un solo obiettivo: migliorare una squadra già molto competitiva, ma all’insegna del bilancio positivo.

Atalanta mercato, con Musso, la Dea blinda la porta

Il reparto difensivo dell’Atalanta, nella scorsa serie A, è stato il quinto meno battuto, con 47 reti subite in 38 partite di campionato, a ben 12 dalla miglior difesa (Inter, ndr). A compensare è stato soprattutto il prolifico attacco bergamasco, capace di insaccare ben 90 goal nell’arco della stagione. All’alba del campionato, i nerazzurri hanno quindi deciso di investire per potenziare il reparto, acquistando il ventisettenne argentino Juan Musso, in forza all’Udinese nella passata stagione.

Per strapparlo al club di Pozzo sono stati necessari ben 20 milioni di euro, cifra considerevole per una squadra come l’Atalanta, abituata a comprare giocatori con un elevatissimo rapporto qualità/prezzo. Musso prende, così, i guantoni di Pierluigi Gollini, passato in prestito con diritto di riscatto al Tottenham.

L’Atalanta piazza colpi anche in difesa

Dopo aver chiuso per Musso, i bergamaschi hanno piazzato altri due colpi in difesa, entrambi giovani e italiani. Stiamo parlando, infatti, di Giuseppe Pezzella, terzino sinistro classe 97, prelevato in prestito con diritto di riscatto per 6 milioni dal Parma, e di Matteo Lovato, talentino classe 2000 del Verona, pagato 8 milioni.

Due acquisti di prospettiva che andranno a far rifiatare i titolari Toloi e Palomino al centro della difesa e, soprattutto, Gosens sulla fascia. Anche questa volta, l’Atalanta si dimostra attenta ai giovani prospetti, con Gasperini a fare da vero e proprio maestro di calcio. In entrata, la Dea sta anche trattando il difensore turco Merih Demiral dalla Juventus, in caso si concretizzasse la cessione di Romero.

Atalanta, calciatori in uscita

Non solo Romero, però: anche Josip Ilicic è sul piede di partenza. Lo sloveno ha manifestato la volontà di partire per trovare nuovi stimoli, e il Milan potrebbe essere una destinazione gradita. Frederic Massara, ds dei rossoneri, stravede per il classe 88, ma non ci sono ancora state offerte ufficiali in tal senso. Intanto, l’Atalanta fissa il prezzo: con una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro, Ilicic può partire, andando a rinforzare una rosa depauperata dalla partenza di Hakan Calhanoglu (trasferitosi all’Inter, ndr).

Atalanta i nuovi possibili colpi

Si parla di trattative ancora in fase embrionale, se non addirittura rumors, ma nelle ultime ore si registra un interessamento dell’Atalanta per i giovani Josip Brekalo e Teun Koopmeiners, entrambi classe 98. Il primo è un’ala, attualmente in forza al Wolfsburg, in Germania.

Il secondo, invece, è un mediano olandese dell’AZ Alkmaar. Se per Brekalo si parla più di richiesta di informazioni, per Koopmeiners il discorso è già più avviato: l’Atalanta segue il giocatore da diverso tempo, ma ancora non ha avanzato richieste ufficiali.

Attenzione, in questo senso, alla Roma, che vede nel giovane olandese un ripiego a Granit Xhaka, ormai prossimo al rinnovo con l’Arsenal e quasi definitivamente sfumato. Su Brekalo, invece, è forte la Lazio di Sarri.

Richieste importanti per entrambi: si parla di non meno di 15–20 milioni ciascuno.

