Calciomercato 2021, nasce un Milan da Champions

La crescita del Milan passa anche e soprattutto dal mercato. Grazie agli introiti portati dalla partecipazione alla prossima Champions League, i rossoneri sono la squadra che più si sta muovendo sul mercato, fra conferme, nuovi innesti e trattative. L’obiettivo della società di via Aldo Rossi è quello di fornire a Pioli una rosa competitiva per lottare per lo scudetto in Serie A e per un buon piazzamento in Champions.

Il mercato del Milan passa anche dalle conferme di Diaz e Tomori

Dopo l’ottima scorsa stagione, il Milan ha deciso di investire cifre importanti per il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea e di Brahim Diaz dal Real Madrid. Per il difensore ventitreenne inglese è stata esercitata la clausola di riscatto per circa 29 milioni di euro, mentre il classe ’99 spagnolo è arrivato di nuovo in prestito, questa volta biennale, con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Il Real Madrid, però, si è riservato un’opzione di controriscatto per 27 milioni.

I rossoneri si stanno muovendo per riportare in Italia anche Diogo Dalot, terzino destro portoghese che è rientrato al Manchester United dopo il prestito della scorsa stagione proprio al Milan, ma i red devils fanno muro: vorrebbero una cessione a titolo definitivo, o per lo meno un prestito con obbligo, mentre il Milan non si muove dalla richiesta di semplice diritto di riscatto.

Riscattato dal Brescia, per circa 7 milioni dopo i 10 del prestito, Sandro Tonali, che diventa definitivamente un giocatore della squadra del Milan. Il giovane centrocampista italiano cercherà, nella prossima stagione, un ruolo e un minutaggio più importanti.

Calciomercato Milan: Mike Maignan al posto di Donnaruma

La questione Donnarumma ha portato un certo scompiglio nella dirigenza rossonera, ma Maldini e Massara non si sono fatti trovare impreparati. Constatata la volontà del portiere della nazionale di non voler rinnovare, per accasarsi gratis al PSG, la dirigenza del Milan Fc si è guardata intorno e ha individuato in Mike Maignan il profilo giusto. Portiere francese classe 95, Maignan ha vestito nella scorsa stagione la maglia del Lille, arrivando a vincere la Ligue 1 all’ultima giornata proprio ai danni del PSG.

Per strapparlo ai francesi, il Milan ha pagato circa 13 milioni di euro. Certo, si tratta di un profilo di ben altro spessore rispetto a Donnarumma, ma per rapporto tra ingaggio e prestazioni, i rossoneri potrebbero aver fatto un affare. Solo il campo, però, avrà l’ultima parola.

Olivier Giroud: il nuovo attaccante a supporto di Ibrahimovic

Nella passata stagione, qualche infortunio di troppo ha condizionato in parte le prestazioni di Zlatan Ibrahimovic. La carta di identità, purtroppo, non è più molto clemente e il gigante svedese ha mostrato necessità di poter rifiatare ogni tanto. Per questo, la dirigenza rossonera ha chiuso per Olivier Giroud dal Chelsea.

L’attaccante francese è arrivato per un solo milione di euro, più un altro eventuale di bonus e ha firmato un biennale da cinque milioni di euro. Anche per lui le primavere sono già 34, ma l’anno scorso ha fatto vedere di essere ancora valido in zona goal, soprattutto in Champions, dove ha trovato 6 reti in 8 partite giocate. Ora starà a Pioli trovare la giusta alchimia tra i due.

Queste sono le ultime news sul calciomercato Milan 2021 in attesa dell’inizio del campionato di serie A.

