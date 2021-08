Amichevole Inter-Dinamo Kiev, le probabili formazioni: dove vederla

Ultima amichevole per l’Inter di Simone Inzaghi che si prepara all’esordio in campionato tra mille voci di mercato, appuntamento a Monza

Appuntamento internazionale di alto livello per l’Inter di Simone Inzaghi che cerca di tapparsi le orecchie di fronte alle insistenti voci di mercato che dopo la partenza di Hakimi e Lukaku riportano anche della possibile partenza di Barella, destinazione Real Madrid e Lautaro Martinez, corteggiatissimo dal Tottenham.

Inter, ultima amichevole

L’amichevole contro la Dinamo Kiev, squadra tra le più ricche d’Europa che quest’anno ha centrato la doppietta nazionale con scudetto e coppa, è indubbiamente molto suggestiva e significativa per molti motivi. I nuovi arrivi di Dzeko, appena acquisito dalla Roma, e Dumfries, annunciato in settimana. Ma il pensiero corre anche a Mircea Lucescu, guru del grande calcio internazionale e indimenticato protagonista di una stagione all’Inter (1998-99) che versa in condizioni di salute non buone.

Ma la Dinamo Kiev è anche un’ottima squadra con tanti talenti giovani e diversi stranieri di prestigio, una delle colonne più forti della nazionale allenata da Shevchenko che all’ultimo Europeo ha destato un’ottima impressione. Mircea Lucescu sta meglio ma non sarà a Monza, è rimasto in Ucraina a riposare. La Dinamo ha già cominciato il suo torneo, tre vittorie in tre partite.

Inter-Dinamo Kiev, le formazioni: dove vederla

Si gioca allo stadio U-Power (Brianteo) di Monza alle 18.30. Per la squadra nerazzurra è l’ultima amichevole della stagione prima dell’esordio in campionato contro il Genoa a San Siro in programma il 21 agosto. In attesa di vedere se i tanto attesi esordi ci saranno, magari a gara in corso, Simone Inzaghi parte con le seconde linee e con un attacco inedito vista l’indisponibilità di Sanchez che di Lautaro, ormai sul piede di partenza. Quasi certamente rinviato alla prima di campionato l’esordio di Dzeko come quello di Dumfries.

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Satriano, Pinamonti.

DINAMO KIEV (4-2-3-1) – Bushchan; Tymchyk, Zabarnyi, Syrota, Sidcley; Andrevskyi, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskyi, De Pena; Ramirez.

La sfida tra la squadra di Inzaghi e gli ucraini sarà trasmessa in esclusiva da Sky per tutti gli abbonati sport , canale Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) e sul canale Sky Sport HD (numero 254). Il match è disponibile anche in streaming su Sky-Go.

