Il Napoli è chiamato a una sfida sulla carta agevole contro lo Sporting Braga nella prima partita della fase a gironi di Champions League; si gioca questa sera alle 21

Prima uscita in Champions League per il Napoli campione d’Italia che sfida lo Sporting Braga nella prima giornata del Girone C. Un impegno sulla carta non trascendentale per la squadra di Garcia reduce da un avvio di stagione tutto sommato non straordinario.

Il pareggio in sofferenza e in rimonta contro il Genoa ha suscitato anche qualche malumore nella tifoseria azzurra che probabilmente si sarebbe aspettata qualcosa di più e di meglio dalla squadra che lo scorso anno ha dominato la stagione italiana.

Sporting Braga-Napoli, la vigilia del match

Il Napoli ha chiuso il primo segmento di Serie A con un bilancio non del tutto positivo, 7 punti in quattro partite. Ma a preoccupare sono soprattutto aspetti di gioco pratico. Una difesa molto meno aggressiva e decisamente più svagata, centrocampo meno propositivo e lento. Linea offensiva che paga questa e altre indecisioni e che non ha mai impressionato sotto l’aspetto del gioco e della personalità.

Lo Sporting Braga è una delle squadre sopravvissute alla qualificazione: ottavi in campionato portoghese e reduci da una brutta sconfitta, (3-1) sul campo del modesto Farense, i portoghesi torna in Champions League per la prima volta in 11 anni con un bilancio tutt’altro che straordinario. Gli uomini di Artur Jorge arrivano in Europa con due vittorie, un pareggio e due sconfitte che seguono la qualificazione a spese dei serbi del Backa Topola e del Panathinaikos.

Sporting Braga-Napoli, aneddoti e curiosità

Il nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia ha già affrontato il Braga due volte quando allenava l’Olympique Marsiglia ottenendo una vittoria e una sconfitta ma la partita acquisisce un valore importante se si considera la corsa con il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti per la prima posizione nel girone. Il confronto per Garcia è inevitabilmente con Luciano Spalletti, che lo scorso anno dopo quattro partite era sicuro dell’accesso agli ottavi e che vinse cinque delle sei partite della fase a gironi surclassando anche il Liverpool. Per altro con vittorie che hanno visto il Napoli segnare sempre non meno di tre gol…

Il Braga ha un pessimo record contro le squadre italiane: tre vittorie, due pareggi e sei sconfitte due delle quali lo scorso anno contro la Fiorentina in Conference League. Due le precedenti apparizioni della squadra in Champions League con altrettanti quarti posti ed eliminazione diretta nella fase a gironi.

Tra i giocatori dello Sporting Braga da tenere in considerazione c’è sicuramente Ricardo Horta, cinque assust nelle ultime sei rei europee della squadra, in bella evidenza anche nelle qualificazioni all’Europeo con la maglia del Portogallo durante la sosta per le nazionali.

Il Napoli si aggrappa a Victor Osimhen, a secco con il Genoa, ma con tre gol all’attivo nelle prime quattro giornate di Serie A e protagonista di una splendida tripletta con la Nigeria nella partotaprima del suo ritorno.

Sporting Braga-Napoli, formazioni e quote

Turnover per Garcia che dovrebbe sostituisce Rrahmani con un pensiero al potenziale debutto di Natan. Probabile turno di riposo per Mario Rui a vantaggio di Olivera. Raspadori candidato a un ruolo da titolare dal primo minuto anche in considerazione del gol segnato al Genoa e del fatto che la difesa braguense soffre enormemente velocità e spunti personali.

Abel Ruiz ha a disposizione tutti i titolari; unico ballottaggio quello tra Carvalho e Moutinho con Abel Ruiz in attacco.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Olivera, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. All. Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

Sporting Braga-Napoli si gioca mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 21 all’Estadio Municipal di Braga. Arbitra il fischietto olandese di origine turca Serdar Gözübüyük. Diretta TV su SKY Sport 1 con live streaming su Sky Go, NOW e Mediaset Infinity.

Le quote vedono il Napoli largamente favorito: 1.75 la quota per i campioni d’Italia con la vittoria del Braga a 4.20 e il pareggio a 3.80.

Nell’altra partita italiana in turno l’Inter è ospite della Real Sociedad. Martedì sera i pareggi del Milan, in casa con il Newcastle, e della Lazio, all’Olimpico contro l’Atletico Madrid.