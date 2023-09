Per l’Inter l’esordio in Champions è agevole sulla carta, la Real Sociedad è temibilissima, soprattutto sul suo campo

La partita dell’Inter contro la Real Real Sociedad non e semplice perché se c’è una squadra con la quale non è mai facile giocare in trasferta è il glorioso club basco di San Sebastian. La Real Sociedad ha una tradizione di fedeltà alla casa monarchica che va un po’ in contrasto con quelle che sono le caratteristiche indipendentiste dei baschi.

Ma soprattutto a una grande tradizione a livello calcistico. E una tifoseria che rende impegnativa qualsiasi visita all’Anoeta.

Real Sociedad-Inter, la vigilia delle due squadre

L’Inter arriva da un momento perfetto. Quattro vittorie consecutive in campionato, cinque gol al Milan in un derby che ha scatenato grande entusiasmo tra i tifosi nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi in questo momento è lanciatissima. Un solo gol subito in quattro partite, proprio nel derby, ben 13 segnati unica squadra italiana con l’attacco in doppia cifra.

Sulla carta la Real Sociedad è la squadra di quarta fascia di questo girone. L’abbinamento poteva essere un po’ meno pesante per la squadra di Inzaghi in un girone che tutto sommato non è davvero impossibile. Ma come primo test europeo non c’è male. La Real Sociedad è alla sua quarta presenza assoluta in Champions League in dieci anni grazie al quarto posto nella Liga della scorsa stagione. Ma l’avvio della squadra basca non è stato un granché: tre pareggi e una sconfitta, maturata domenica scorsa con il Real Madrid di Carlo Ancelotti che ha vinto in rimonta, 2-1.

Real Sociedad-Inter, aneddoti e curiosità

La Real Sociedad è alla ricerca della sua prima vittoria in Champions League: nelle dodici partite della fase a gironi giocate nelle due precedenti esperienze non ha mai vinto, quattro pareggi e otto sconfitte con l’Inter, finalista sconfitta dal Manchester City nell’ultima edizione, che per contro vanta due sole battute d’arresto in altrettante sfide con sette vittorie e tre pareggi. Impressionante il ruolino di marcia della squadra di Simone Inzaghi che nel complesso vanta sette vittorie in otto partite con 19 gol complessivi a bersaglio. Diversa invece la statistica che riguarda le trasferte in Spagna dell’Inter: due pareggi, 10 sconfitte e un solo successo nelle ultime tredici partite in terra spagnola.

La Real Sociedad ha vinto solo una delle otto partite contro squadre italiane (3 pareggi, 4 sconfitte), quella vittoria contro l’Inter nella Coppa UEFA 1979/80: si giocavano i 32esimi di finale della vecchia competizione e a passare fu l’Inter, 3-0 a San Siro e 0-2 all’Anoeta in una partita infuocata che i nerazzurri portarono a casa soffrendo moltissimo. Sarà proprio l’ambiente una delle cose che la squadra di Inzaghi rischia di soffrire maggiormente.

Real Sociedad-Inter, le probabili formazioni

Nella Real Sociedad assente Fernandez per squalifica, indisponibile Merquelanz per un infortunio al ginocchio. Il resto, considerando le difficoltà nello schierare André Silva ed Elustondo, ancora non al meglio, è praticamente decisio. Oyarzabal unica punta con da Kubo e Barrenetxea a sostegno in un 4-3-3 mascherato che sul campo assomiglia molto di più a un 4-5-1.

Inzaghi perde Calhanoglu, bloccato da un infortunio alla coscia, e Cuadrado. Partirà dall’inizio Frattesi, reduce da un bel gol nel derby con Asllani responsabilizzato in un ruolo di regia arretrata e Barella alle spalle delle punte. Potrebbe anche esserci il momento dell’esordio di Pavard, nuovo acquisto. La coppia Thuram-Lautaro ovviamente non si tocca.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Real Sociedad-Inter si gioca alle ore 21 di mercoledì 20 settembre all’Anoeta (Reale Arena) di San Sebastian. Arbitra l’inglese Michael Oliver. Diretta in esclusiva solo in streaming su Amazon Prime Video per gli abbonati.

Quote favorevoli all’Inter: vittoria della Real Sociedad quotata 3.20, pareggio appena meno ‘conveniente’, 3.25, con il successo nerazzurro quotato mediamente 2.30. Nell’altra partita del girone alla stessa ora il Benfica ospita il Salisburgo.

Due pareggi interni per le squadre italiane impegnate martedì: Lazio che rimonta in modo rocambolesco con un gol di Provedel a tempo scaduto sull’Atletico Madrid. Milan a reti bianche contro il Newcastle a San Siro. La quarta italiana in campo è Il Napoli, ospite dello Sporting Braga.