Inter contro il Salisburgo, 4a giornata di Champions 2023-24. Streaming in esclusiva su Amazon Prime Video, formazioni e come si qualifica l’Inter.

Salisburgo-Inter, i nerazzurri sono l’ultima tra le squadre italiane impegnate in Champions League a scendere un campo nel quarto turno della fase a gironi. All’Inter basta vincere lo scontro diretto per essere aritmeticamente qualificata rimandando poi i conti per il primo posto allo scontro diretto contro la Real Sociedad.

Salisburgo-Inter, le probabili formazioni

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Bidstrup, Gourna-Douath, Sucic; Gloukh; Simic, Konaté. All. Struber

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Lautaro, Sanchez. All. Inzaghi

É un’Inter lanciatissima quella che affronta il Red Bull Salisburgo. Nerazzurri reduci da una vittoria importantissima a Bergamo. Unico assente Pavard, infortunato: distorsione al ginocchio sinistro per la quale potrebbero servire almeno due mesi. Al suo posto Darmian. Inzaghi potrebbe optare per Frattesi e Barella che fino a oggi insieme e con Calhanoglu hanno sempre fatto bene, in uno schieramento spregiudicato contro una squadra che ha dimostrato di soffrire la personalità del centrocampo dell’Inter.

Dedic torna titolare tra gli austriaci, Terzic è in dubbio. Terna d’attacco confermata con Gloukh alle spalle di Simic (figlio dell’ex interista Dario) e Konaté.

Dove vedere Salisburgo-Inter

Partita: Salisburgo-Inter

Data: 8 novembre

Orario: 21.00

Dove vederla in Tv: non sarà trasmessa

Come vederla in streaming: in esclusiva sul canale Prime TV di Amazon

Salisburgo-Inter, la situazione nel girone

Rispetto a tutte le altre squadre italiane l’Inter è in una situazione di privilegio. Imbattuta e a pari punti in classifica con la Real Sociedad, alla squadra di Inzaghi basta vincere a Salisburgo per diventare irraggiungibile sia dagli austriaci che dal Benfica, che è ancora senza vittorie e senza nemmeno un gol segnato.

Salisburgo-Inter, precedenti e statistiche

L’Inter ha vinto la gara d’andata. Era la terza partita con la squadra austro-bavarese. Il che significa tre vittorie su tre considerando le due vittorie nella finale di Coppa UEFA 1993/94, quando l’Inter vinse 1-0 all’andata in trasferta, gol di Nicola Berti, e in casa, grazie a Wim Jonk. Fu la seconda delle tre Coppa UEFA, vinte dall’inter tra il 1991 e il 1998.

Le tradizioni recenti del Salisburgo contro le italiane sono pessime: due sconfitte contro il Milan lo scorso anno, poi anche dalla Roma nel knock out game di Europa League. La vittoria in casa contro i giallorossi (1-0) è l’unica vittoria della squadra austriaca nelle ultime sette sfide contro squadre italiane.

Inter reduce dalla vittoria di Bergamo con l’Atalanta. Salisburgo vittorioso nel match contro il Tirol Innsbruck 0-2 e di nuovo al comando della classifica della Bundesliga austriaca grazie a due vittorie consecutive contestuali ad altrettante sconfitte dello Sturm Graz.

Bilancio molto positivo per l’Inter contro i club austriaci: undici vittorie su 17 partite giocate. Per l’Inter è la 17esima presenza dei nerazzurri nella fase a gironi di Champions League, la sesta consecutiva. Le altre avversarie del girone dell’Inter, Real Sociedad e Benfica, anticipano alle 18.45: si gioca a San Sebastian.

Prima dell’Inter in campo il Napoli, che ospita alle 18.45 al Maradona l’Union Berlino. Martedì sera tocca al Milan, che ospita il Paris Saint Germain e alla Lazio, in casa contro il Feyenoord.