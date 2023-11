Milan contro PSG, perché i rossoneri devono vincere. Calcio d’inizio, formazioni orario partita, dove vederla e ultimissime Milan.

Il girone dei rossoneri in Champions League è sicuramente molto difficile e non sono concessi altri passi falsi: il Milan contro il PSG è obbligato a vincere. La prossima partita di Champions per la Squadra di Pioli è autenticamente l’ultimo appello.

Milan Paris Saint Germain, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé.

Milan che riporta in campo Pulisic e Theo Hernandez, tenuti a riposo con l’Udinese. Qualche dubbio in più per Loftus-Cheek che tuttavia dovrebbe partire da titolare.

Le due squadre arrivano allo scontro diretto con umori contrapposti. PSG nettamente vittorioso in campionato contro il Montpellier grazie ai gol di Lee (in gol anche contro il Milan a Parigi), Zaire-Emery e Vitinha in una partita con tanto turnover. Il Milan in Serie A ha perso una partita davvero mediocre, in casa, contro l’Udinese.

Sarà anche il match del ritorno di Donnarumma a San Siro contro la sua vecchia squadra e tifosi che non hanno mai lesinato critiche pesantissime nei suoi confronti. Per lui si prospetta una serata davvero molto difficile e problematica dal punto di vista emotivo.

Dove vedere Milan vs PSG

Partita: Milan-Paris Saint Germain

Data: 7 novembre

Orario: 21.00

Dove vederla in Tv: Canale 5 in chiaro, Sky Sport

Come vederla in streaming: Sky Go, NOW Tv, Infinity+

Milan vs PSG, la situazione del girone

Nel Gruppo F non ci sono squadre a punteggio pieno. Ed è questa l’unica cosa che tiene ancora a galla le speranze della squadra rossonera che, con due soli punti, è in coda alla classifica e rischia di restare tagliata fuori anche dal terzo posto che porta all’accesso dell’Europa League. Altra cosa preoccupante per il Milan non è solo la carenza di vittorie, ma anche di gol.

La partita d’andata contro il PSG ha visto un Milan dignitoso per una mezz’oretta prima del gol di Mbappé. Poi la resistenza della squadra di Pioli si è dissolta.

Il Milan aveva pareggiato entrambe le prime due partite 0-0, in casa contro il Newcastle e contro il Borussia Dortmund.

Milan PSG, i precedenti

La partita di 15 giorni fa al Parco dei Principi era la prima tra le due squadre dopo la sfida nella seconda fase eliminatoria di Champions League del 2000/01. Ma entrambe le squadre uscirono dalla competizione. Un ricordo migliore è la sfida deemifinali di Champions League del 1994/95, grazie alla rete vincente di Zvonimir Boban al 90′ nell’andata al Parco dei Principi e alla splendida doppietta di Dejan Savićević a San Siro. Milan in finale, ma sconfitto dall’Ajax nella finale di Vienna.

Il bilancio del Milan contro le squadre francesi è di 12 vittorie, sette pareggi e otto sconfitte. Nell’archivio del Milan pesano due sconfitte in casa contro avversarie francesi, entrambe contro il Lille, l’ultima delle quali quando nella squadra avversaria giocava Maignan.

Ma la sconfitta che nessun rossonero dimentica è quella della finale di Champions League 1992/93, persa 1-0 contro il Marsiglia a Monaco.

Milan vs PSG si gioca alle 21 a San Siro, Milano. Le altre due squadre del girone Borussia Dortmund e Newcastle anticiperanno invece alle 18.45.

