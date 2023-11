Una Lazio appannata e in difficoltà è obbligata a vincere nel match di Champions. Precedenti, ultime news e come vedere S.S Lazio contro il Feyenoord in Tv

Lazio Feyenoord – Serve la miglior Lazio possibile in Champions League. Certo non quella che ha perso a Bologna nell’anticipo di Serie A. Ma nemmeno quella che due settimane fa a Rotterdam si è fatta malmenare nella prima sfida contro gli olandesi del Feyenoord.

Non è un momento particolarmente brillante per la squadra di Maurizio Sarri che sta soffrendo le difficoltà di Immobile che si sono trasformate in problemi di carattere offensivo. Vediamo subito quando gioca la squadra biancoceleste in Champions, le formazioni e a seguire statistiche e le ultimissime sulla Lazio.

Lazio Feyenoord, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Giménez, Igor Paixao. All. Slot. Lazio Feyenoord, dove vederla in TV e streaming Data: 7 novembre

Orario: 21.00

in Tv: Sky Sport

Come vederla in streaming: Sky Go, NOW Tv, Infinity+

La situazione della Lazio in Champions

La brutta sconfitta di due settimane fa ha complicato molto le cose. In un girone non impossibile la Lazio ha finito per complicarsi la vita. Feyenoord primo in classifica Lazio terza dietro anche l’Atletico Madrid a quota 4. Una vittoria sarebbe fondamentale in vista della partita in casa contro il Celtic e della conclusiva trasferta a Madrid.

Lazio e Feyenoord si incontrano a distanza di quindici giorni e per la seconda stagione consecutiva dopo il loro abbinamento nella fase a gironi di Europa League dello scorso anno, quando la Lazio vinse 4-2 in casa alla prima giornata. Un girone strano che si concluse con tutte le squadre prime a pari punti: ma un gol di Gimenez all’ultima giornata ha promosso gli olandesi e relegato la Lazio al terzo posto, retrocessa in Conference League. La Lazio non può permettersi un altro errore di sopravvalutazione del genere.

Precedenti

Lazio Feyenoord si sono affrontate solo una volta in precedenza nelle competizioni UEFA. Nella seconda fase a gironi della Champions League 1999/2000, quando la squadra olandese vinse 2-1 a Roma con doppietta di Jon Dahl Tomasson per pareggiare 0-0 a Rotterdam la settimana seguente. Ma fu la Lazio ad accedere ai quarti di finale, vincendo il girone.

Considerando anche la gara d’andata la squadra biancoceleste ha un bilancio non positivo: tre vittorie, due pareggi e sei sconfitte: bruciante quella contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar agli ottavi di finale di Europa Conference League della scorsa stagione, perdendo 2-1 sia in casa che in trasferta. In entrambi i casi in vantaggio e in entrambi i casi rimontata.

Lazio battuta a Bologna in campionato si diceva. Feyenoord vittorioso 1-2 contro il Waalwijk in Eredivisie dove al momento è terza. Sette delle otto sconfitte del Feyenoord contro club italiani, inclusa la finale di Europa Conference League 2022 contro la Roma a Tirana (0-1), sono avvenute fuori dall’Olanda.

Lazio Feyenoord, ultime news

Potrebbe essere una partita problematica anche dal punto di vista dell’ordine pubblico. I tifosi del Feyenoord ogni volta che sono venuti in Italia, e in particolare a Roma, hanno causato non pochi problemi. Famosi i danni alla Fontana della Barcaccia di piazza di Spagna.

Lo scorso anno dopo la Lazio la stagione europea del Feyenoord 2022/23 è stata chiusa dalla Roma che ha ribaltato la sconfitta per 1-0 all’andata a Rotterdam vincendo 4-1 ai supplementari allo Stadio Olimpico nei quarti di finale di Europa League dove i giallorossi arrivarono in finale, pur perdendola.

La partita Lazio Feyenoord si gioca alle ore 21 martedì 7 novembre alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Contemporaneamente in campo le altre avversarie del girone della Lazio, Atletico Madrid e Celtic.

Il Napoli anticipa invece il suo impegno in casa con l’Union Berlino mercoledì 8 alle ore 18.45. A seguire l’ultima italiana impegnata in Champions League, l’Inter, ospite del Red Bull Salisburgo alle ore 21.

