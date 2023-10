Milan travolto dal Paris Saint German, la strada verso gli ottavi di finale adesso è complicatissima

Milan senza vittorie né gol dopo tre giornate di Champions League. E la sconfitta di Parigi di mercoledì sera ridimensiona in termini forse definitivi le chance dei rossoneri di accedere alla seconda fase.

In bilico anche la scorciatoia verso l’Europa League in un girone durissimo, ma condotto sottotraccia dal Milan.

Paris Saint Germain-Milan 3-0

Una partita interessante anche per molti motivi narrativi questa del Parco dei Principi.

I fratelli Lucas e Theo Hernandez schierati su fronti opposti, con Gianluigi Donnarumma che affrontava il suo passato al Milan. Ma in campo non c’è stata storia…

Non basta una mezzoretta dignitosa alla squadra di Stefano Pioli per uscire indenne dal confronto con un colosso miliardario affidato quest’anno a Luis Enrique che sembra privilegia gioco e progetto alla collezione di figurine e di super-fuoriclasse strapagati.

Il Milan inizialmente si affida a Rafael Leão che mette in difficoltà la difesa avversaria con un paio di incursioni delle sue e un gran tiro a lato. Il PSG lascia fare: poi al 32’ alza la voce. Mbappé scappa a Reijnders, finila in velocità Tomori e insacca con grande personalità il suo decimo gol stagionale tra tutte le competizioni. PSG vicino al raddoppio con un assist di Mbappé per Kolo Muani che viene respinto.

PSG subito in gol in avvio di ripresa: discesa dirompente di Ousmane Dembélé che insacca ma l’arbitro ravvisa un netto fallo a centrocampo di Ugarte su Musah.

Scampato il pericolo il Milan non riesce a capitalizzare e tracolla: su azione di calcio d’angolo Kolo Muani trova la difesa del Milan inspiegabilmente immobile e sfrutta l’appoggio di Dembélé. Dopo un unico tiro a rete di Pulisic, direttamente tra le mani di Donnarumma, è Lee Kang-in a segnare il suo primo gol in assoluto sfruttando un gran cross di Zaire-Emery.

Inter vittoriosa contro il Salisburgo

Il Napoli passa in trasferta a Berlino

In classifica

Punteggio severo ma giusto nei confronti del Milan che è l’unica squadra tra le 32 di Champions League (insieme al Benfica) a non avere segnato nemmeno un gol. Una prestazione incolore che rende difficilissimo l’accesso al secondo turno che ora dovrà passare dalla vittoria nella partita di ritorno contro il PSG in programma a San Siro tra quindici giorni. Nell’altra partita il Borussia Dortmund batte in trasferta il Newcastle 0-1, un risultato tutto sommato favorevole al Milan per inseguire quanto meno il terzo posto.

Nell’altra partita italiana della serata sconfitta anche della Lazio a Rotterdam contro il Feyenoord.