Il Napoli contro l’Union Berlino per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Quando si gioca, formazioni, previsioni e dove vederla in streaming.

Napoli vs Union Berlino è la partita valida per il quarto turno di Champions League 2023-24. Si gioca in anticipo rispetto al classico orario serale: calcio d’inizio alle ore 18:45 di mercoledì 8 ottobre allo Stadio Maradona.

La partita potrebbe già risultare decisiva per accedere alla seconda fase: in caso di vittoria del Napoli e anche del Real Madrid i giochi sarebbero praticamente fatti: azzurri qualificati almeno come seconda classificata e con due turni di anticipo.

Napoli vs Union Berlino, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Diogo Leite, Knoche, Bonucci; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana.

La vittoria di Salerno lascia a Rudi Garcia una squadra in discrete condizioni ma ancora senza Osimhen, che rientrerà nella migliore delle ipotesi tra un paio di settimane. Scelte forzate in attacco che puntano sulle ottime condizioni di Raspadori, ancora preferito a Simeone.

L’Union Berlino è in condizioni davvero disperate, reduce da dodici sconfitte consecutive. In difesa potrebbe esserci spazio per Bonucci. Confermata la presenza in campo dell’ex Atalanta e Inter, Robin Gosens a supporto della coppia d’attacco composta da Becker e Fofana.

Napoli vittorioso a Salerno 2-0. Union reduce da un’altra pesante sconfitta in casa stavolta contro l’Eintracht Francoforte, 0-3. L’Union non vince una partita dal 26 agosto: dodici sconfitte consecutive e 24 gol subiti, uno dei quali marcato dal Napoli nella gara di quindici giorni fa in Germania.

Dove vedere Napoli-Union Berlino

Partita: Napoli vs Union Berlino

Data: 8 novembre

Orario: 18.45

Dove vederla in Tv: Sky Sport

Come vederla in streaming: Sky Go, NOW Tv, Infinity+

Napoli vs Union Berlino, la situazione nel girone

Al giro di boa del girone, pur non giocando benissimo e conquistando due vittorie fortunose a Braga e Berlino inframmezzate dalla pesante sconfitta in casa contro il Real Madrid, il Napoli è dunque a un passo dalla qualificazione.

Decisivo all’Olympiastadion il gol Giacomo Raspadori: che significa anche la quarta vittoria consecutiva in Europa senza mai subire gol contro squadre tedesche. Ma la partita di quindici giorni fa è stata la prima tra Napoli e Union, senza nessun altro precedente in archivio. Quattro partite otto gol all’attivo senza subirne.

Napoli vs Union Berlino, curiosità e statistiche

Per il Napoli questa è l’ottava presenza complessiva nella fase a gironi di Champions League, la sesta nelle ultime otto stagioni. L’Union è alla sua seconda stagione in Champions League dopo l’esordio assoluto dello scorso anno e tre stagioni in Europa in crescendo.

Il Napoli è la terza squadra a scendere in campo in Europa dopo il Milan, che ospita il Paris Saint Germain e la Lazio, in casa contro il Feyenoord. Le avversarie del girone del Napoli giocheranno alle ore 21: il Real Madrid, prossimo avversario degli azzurri, ospita il Braga. Anche alla squadra di Ancelotti basta una vittoria per la certezza dell’accesso agli ottavi di finale.

