Roma-Napoli è la partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia donne. Giallorosse e partenopee in campo mercoledì pomeriggio alle 15:00 al Tre Fontane. La squadra di spugna deve rimontare la sconfitta subita a Napoli nella gara d’andata.

Persa la Supercoppa, accantonata definitivamente la possibilità di accedere ai quarti di finale di Champions League, la Roma vede proprio nella Coppa Italia un obiettivo importante, se non fondamentale per dare un senso al prosieguo della stagione. Ecco perché deve vincere.

Dove vedere Roma-Napoli gratis

Questo incontro Coppa Italia Femminile è trasmesso in esclusiva in streaming sul canale YouTube ufficiale della FIGC Femminile.

Match : Roma vs Napoli

: Roma vs Napoli Data : 7 febbraio 2024

: 7 febbraio 2024 Calcio d’inizio : ore 15:00

: ore 15:00 Dove si gioca : Stadio Tre Fontane, Roma

: Stadio Tre Fontane, Roma Come vederla in streaming: sul canale Youtube.

In questo video del nostro canale Youtube di calcio femminile le analisi di tutte le partite di Coppa Italia in calendario.

Roma-Napoli, come si qualificano le giallorosse

La sconfitta di tre settimane fa a Cercola, tanto netta quanto inaspettata, costringe la formazione di Alessandro Spugna a fare un’impresa. Non era mai accaduto che la Roma femminile perdesse contro il Napoli: e ora dovrà assolutamente vincere con non meno di tre gol di scarto. Solo così la squadra giallorossa sarà certa di poter accedere alle semifinali di Coppa Italia.

In caso di vittoria con due gol di scarto – qualsiasi risultato, 2-0, 3-1 e così via – al termine dei novanta minuti si dovrà ricorrere ai tempi supplementari. E in caso di ulteriore parità saranno necessari i calci di rigore.

Roma-Napoli, precedenti e statistiche

La vittoria del Napoli donne della gara d’andata è stato anche l’unico successo della formazione partenopea nel database storico dei precedenti tra le due squadre. Per il resto sono cinque vittorie della Roma e un solo pareggio, tutti maturati in Serie A tra il 2021 e il novembre scorso. Quando la Roma, nella partita d’andata della regular season del massimo campionato, vinse addirittura 6-0.

Nelle campane gioca una ex ancora adesso molto rispettata e temuta dai tifosi della lupa, Paloma Lazaro, giocatrice che ha dato un contributo fondamentale alla nascita del progetto sotto Betty Bavagnoli che poi portò alla vittoria della Coppa Italia di due anni fa, il primo trofeo.

Curiosamente le due squadre si affronteranno anche in campionato, sabato, questa volta a Napoli, nella settima partita di ritorno del massimo campionato di calcio femminile.

Roma donne news: le parole di Spugna

La Roma, alle prese con una serie di partite ravvicinate che si concluderà solo il 17 febbraio, con l’ultima giornata di campionato a Firenze: undici partite in 35 giorni, un bel tour de force. Che ovviamente potrebbe costringere Alessandro Spugna a ruotare il roster inserendo le giocatrici che hanno riposato.

Queste le parole del tecnico giallorosso sulla partita: “Teniamo moltissimo alla Coppa Italia e la prestazione contro la Juventus mi sembra dare ampie garanzia per ribaltare la sconfitta della gara d’andata che pesa e alla quale faremo di tutto per rimediare. In questo momento abbiamo bisogno di tutta la squadra, al gran completo. Ci sarò qualche rotazione: chi entrerà in campo avrà la massima attenzione e intensità. Possiamo farcela…”

Il nostro pronostico su Roma-Napoli

Capitoline reduci dalla vittoria contro la Juventus, azzurre invece dalla dodicesima sconfitta in campionato a Sassuolo. La terza nelle ultime quattro partite in un quadro estremamente complicato per la corsa verso la salvezza.

Ma in Coppa Italia il Napoli a oggi ha sempre fatto bene, battendo la Roma ed eliminando il Como con una vittoria netta negli ottavi di finale. Il nostro pronostico tuttavia non può che andare sulla vittoria della Roma, con risultato ampio che potrebbe consentirle di qualificarsi alle semifinali.

Previsione Roma-Napoli: 1