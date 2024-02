La Roma femminile conquista una netta vittoria sulla Juventus Women e torna in fuga al vertice della classifica approfittando anche dei due pareggi consecutivi della Fiorentina.

Un passo non decisivo, mancano ancora tre turni della regular season e tutta la coda della poule scudetto ma certo molto significativo sulla strada verso il secondo titolo consecutivo della squadra di Alessandro Spugna.

Roma-Juventus 3-1 sintesi della partita

La Roma si presentava a questo scontro diretto con cinque lunghezze da difendere dopo il pareggio tra Juventus e Fiorentina e la necessità di mantenere le distanze. Oltretutto con il peso di un ciclo non brillantissimo che è costato la Supercoppa, nell’altro scontro diretto di gennaio, e l’accesso ai quarti di Champions League dopo la sconfitta di Amsterdam.

L’impressione è che la Roma voglia mettere subito la partita sulla giusta lunghezza d’onda dando pochissimo spazio alla Juve e monopolizzando la costruzione del gioco.

Le prime offensive sono tutte di marca giallorossa: bella girata al volo di Viens, pericolosa su un affondo da sinistra di Haavi, parata in due tempi di Peyraud Magnin. Non appena la Roma si affaccia nella tre quarti avversaria arrivano subito le condizioni per il gol: è ancora Glionna a cercare spazio costringendo al fallo Beerensteyn. Calcio di rigore che Giugliano trasforma.

La Juve reagisce e va subito vicino al pareggio: è proprio Beerensteyn ad arrivare con potenza al tiro, costringendo Ceasar a un grande intervento. Roma vicinissima al raddoppio: ma l’errore di Glionna a pochi passi dalla porta è veramente clamoroso, palla facile che finisce incredibilmente sul fondo.

Gol sbagliato-gol subito? No, perché la Juventus non approfitta di un mezzo pasticcio di Linari: tiro di Beerensteyn respinto dalla difesa che si riorganizza. É Caruso in chiusura di primo tempo a cercare la rete: ma l’attaccante bianconero mette a lato da buona posizione.

Secondo tempo giallorosso

Nel secondo tempo vengono fuori tutte le qualità della Roma Donne che per quasi due mesi si sono solo intraviste. E anche alcune difficoltà difensive della Juventus. Al 62’, dopo un sostanziale predominio delle giallorosse, il raddoppio: Glionna si libera sulla destra e lascia partire un cross perfetto che trova la deviazione vincente di Viens.

La Roma insiste: ancora Glionna costringe a un grande intervento con una conclusione dalla lunga distanza Peyraud Magnin. E dal successivo calcio d’angolo la Roma insiste in modo tambureggiante fino a una gran conclusione di Linari che appena da fuori area calcia a fil di palo con perfetta scelta di tempo e di traiettoria.

La reazione della Juventus Women arriva quando ormai è davvero troppo tardi. Vicinissima al gol Garbino, con Ceasar che salva con la figura proteggendo lo specchio della porta. Il gol che fissa il risultato arriva a pochi secondi dal fischio finale. Lo segna Thomas con un bell’aggancio da distanza ravvicinata ma da posizione angolatissima. Una magra consolazione….