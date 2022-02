Coppa Italia, Juventus-Sassuolo. Formazioni e a che ora si gioca la partita di oggi

Juventus-Sassuolo, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2021-2022. Ultime sulle formazioni, statistiche e dove vederla in chiaro.

Juventus vs Sassuolo, quarti di finale di Coppa Italia. Questa sera, giovedì 10 febbraio 2022, alle ore 21:00 si gioca la partita fra Juve e Sassuolo all’Allianz Stadium di Torino. La squadra bianconera vanta la miglior serie positiva tra Serie A e Coppa Italia: gli ultimi passi falsi che hanno rallentato l’Inter hanno consentito alla squadra di Massimiliano Allegri di riavvicinarsi al vertice della classifica e tornare tra le prime quattro.

Coppa Italia quarti di finale come funzionano

I quarti di finale di coppa Italia si giocano in gara secca, di sola andata e senza rivincita di ritorno: al termine dei 90’ in caso di parità si giocheranno tempi supplementari e – nel caso – calci di rigore. Chi vince affronterà la vincente della sfida in programma sempre oggi a Bergamo tra Atalanta e Fiorentina.

Formazione Juventus contro il Sassuolo in Coppa Italia

Probabile un considerevole turn-over per la Juventus: Allegri potrebbe decidere di dare fiato a Vlahovic, impiegandolo magari solo in caso di necessità a gara in corso. Potrebbe essere una buona occasione per Kaio Jorge che fino a questo momento ha avuto pochissime occasioni per mettersi in luce. Per il resto le scelte sono abbastanza forzate considerando l’assenza di Kean, squalificato e l’impiego di Mattia Perin tra i pali al posto di Szczesny. Maglia da titolare per l’ex di turno, Locatelli, rientra dal primo minuto Bonucci.

Giocatori Juve 2022: ecco chi sono. La formazione della Juventus

Sassuolo ultime news sulla formazione

La brutta partita contro la Sampdoria (4-0 a Genova per i blucerchiati) ha aperto un po’ di discussione in una squadra che dall’inizio dell’anno non è mai riuscita a trovare grandi elementi di continuità. Dionisi non dovrebbe cambiare molto rispetto a una squadra che prevede il tridente e che quasi certamente riconfermerà il suo attacco migliore sulla carta con Raspadori, Scamacca e Berardi. Pegolo tra i pali al posto di Consigli.

Juventus-Sassuolo probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Perin, De Sciglio, Bonucci, Rugani, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Kaio Jorge, Morata.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Muldur, Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi.

Juve vs Sassuolo, curiosità e statistiche

Il Sassuolo arriva dalla clamorosa vittoria del 27 ottobre all’Allianz Stadium, una delle partite più belle di questa stagione dei neroverdi, una delle pagine nere della Juventus. Finisce 1-2, gara decisa da un gol a tempo abbondantemente scaduto firmato da Lopez. Quella tra Sassuolo e Juventus è una partita di tradizione recente in Serie A considerando che gli emiliani sono nel massimo campionato dal 2013. In tutto sono 19 i precedenti, 17 in Serie A e due in amichevole precampionato: 13 vittorie della Juventus, 2 quelle del Sassuolo con quattro pareggi. Quello di questa sera è il primo match di Coppa Italia tra le due compagini.

Dove vedere in Tv la partita Juventus-Sassuolo

La partita è in programma questa sera, giovedì 10 febbraio, alle ore 21.00 al “Allianz Stadium” di Torino: arbitra Livio Marinelli. Diretta televisiva in chiaro su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity da pc o da mobile e tablet scaricando l’applicazione. Gara visibile anche collegandosi al portale Sportmediaset.it.

