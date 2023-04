Milan e Napoli giocano la partita di andata dei quarti di finale di Champions League. A che ora si gioca, previsioni, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Milan-Napoli è la partita più attesa nei quarti di finale di Champions, perlomeno in Italia, visto che si affrontano due squadre del nostro paese. In questo match di andata si gioca a San Siro, nella prima delle due sfide di un attesissimo derby italiano di Champions League.

Le due squadre tornano dunque l’una di fronte all’altra dopo la sfida di pochi giorni fa che aveva visto i rossoneri passare nettamene al Maradona addirittura per 0-4.

Milan-Napoli, curiosità partite di Champions

La sfida tra Milan e Napoli rappresenta ormai un classico della Serie A. Probabilmente anche un passaggio di testimone tra gli attuali campioni d’Italia e la squadra che dall’anno prossimo difenderà lo scudetto. Si tratta però di un inedito assoluto per quanto riguarda il calendario di Champions League.

Non è invece una novità il derby italiano nelle coppe europee. Anche se con i nuovi regolamenti la cosa diventa possibile solo dai quarti di finale in poi. Il precedente più vicino risale al 2015, ottavi di finale di Europa League con la Fiorentina che eliminò la Roma grazie a una netta vittoria all’Olimpico per 0-3 nella gara di ritorno. L’anno prima altro derby per la Fiorentina, sempre in Europa League: ma stavolta a passare fu la Juventus.

Ma il derby sicuramente più illustre resta quello del 2003. Finale di Champions League che vede il Milan alzare il trofeo solo dopo i calci di rigore con il penalty decisivo ancora una volta di Sheva. Rossoneri in una finale tutta italiana anche nella Supercoppa del 1990 contro la Sampdoria che aveva vinto la Coppa delle Coppe. Si gioca sulla doppia sfida, 1-1 a Marassi e 2-0 per il Milan di Sacchi a San Siro con Gullit e Rijkaard. Milan che dunque di derby italiani d’Europa ne conta alcuni e importanti in archivio. In tutto sono stati 18.

Il derby della vergogna

L’ultimo precedente in Champions League è invece un superderby tra Milan e Inter. Ma la partita finì malissimo: il Milan stava vincendo 1-0 la partita di ritorno (gol di Shevchenko, a bersaglio anche all’andata insieme a Stam nel 2-0). L’Inter pareggia con Cambiasso ma l’arbitro Merk annulla per un fallo di Cruz. E dalla Curva Nord piove di tutto, compreso un petardo che colpisce Dida. Il portiere del rossonero rimane stordito: l’arbitro sospende la partita che riprende dopo mezz’ora senza il brasiliano. Finirà con il logico 0-3 inflitto dal giudice sportivo europeo. Una brutta figura anche per il calcio italiano.

Milan-Napoli, i precedenti

Considerando invece tutti i precedenti tra ogni singola competizione, e dunque campionato e Coppa Italia, Milan e Napoli si sono affrontati 171 volte (150 in Serie A e 17 in Coppa con quattro precedenti nella vecchissima Divisione Nazionale). Il Napoli è in vantaggio con 57 vittorie complessive contro le 45 dei rossoneri, 48 i pareggi.

Tra le due squadre questa sarà la seconda sfida in 17 giorni, in una stagione che vedrà le due formazioni l’una contro l’altra per quattro volte. Già detto della vittoria del Milan a Napoli (doppietta di Leao e gol di Brahim Diaz e Saelemaerkers) va aggiunto che nel girone di andata il Napoli passò a San Siro 1-2 al culmine di una lunga striscia di vittorie consecutive: vantaggio di Politano, pareggio di Giroud e gol vittoria di Simeone. Il Napoli arriva da una vittoria esterna sul campo del Lecce. Il Milan – schierato con molte riserve da Pioli – da un pareggio non molto entusiasmante in casa contro l’Empoli.

Milan-Napoli le probabili formazioni

Il Milan torna alla formazione titolare. E dunque con l’attacco affidato a Brahim Diaz, che ha recuperato da un problema muscolare alla coscia destra, Giroud e Rafael Leao. Una squadra del tutto simile a quella che ha dominato al Maradona con Bennacer finto trequartista ma in realtà schierato su Lobotka. Ballottaggio tra Thiaw e Kjaer con qualche chance in più per il danese.

Napoli con dubbi tattici: Mario Rui o Olivera e Lozano o Politano. Victor Osimhen, a riposo per quasi due settimane. Raspadori è uscito malconcio dalla partita di campionato, ma è favorito per una maglia da titolare.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Milan Napoli, dove vedere la partita di Champions

Il derby italiano Milan-Napoli di Champions League si gioca mercoledì 14 aprile alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano, arbitra il rumeno Istvan Kovacs. Niente diretta TV, la diretta live sarà in esclusiva e in streaming su Amazon Prime Video. Gara di ritorno martedì prossimo 18 aprile al Maradona. Negli altri quarti di finale Inter contro il Benfica a Lisbona, mentre il Real Madrid di Carlo Ancelotti ospita il Chelsea e il Bayern Monaco va a Manchester contro il City del suo ex allenatore Guardiola.