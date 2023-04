l’Inter contro il Benfica in Champions. Canali Tv e ultime news sulla formazione di Inzaghi

È un’Inter sicuramente in discussione, se non in crisi, quella che martedì sera a Lisbona affronta il Benfica nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League (ore 21.00).

Il mese di aprile si è aperto nel modo peggiore possibile per la squadra di Simone Inzaghi, l’unica formazione di Serie A che ha collezionato tre sconfitte consecutive e un solo punto nel corso delle ultime quattro giornate di campionato.

Benfica-Inter le cose da sapere

La partita in programma all’Estadio da Luz diventa un capitolo fondamentale per una squadra che sta mettendo a repentaglio il suo futuro europeo e che deve costruire la sua prossima stagione attraverso sia le due gare contro i portoghesi in Champions League, che contro la Juventus nel match di ritorno in Coppa Italia

L’Inter non vince dal 5 marzo scorso e sta affrontando tanti problemi sia in difesa, dove la squadra ha subito gol certamente evitabili, l’ultimo dei quali venerdì a Salerno (1-1) ma soprattutto fatica enormemente a trovare la strada del gol con troppe occasioni fallite.

Anche il Benfica dal canto suo sabato ha incontrato la prima sconfitta dopo molto tempo. Se si eccettua la battuta a vuoto in Coppa contro il Braga, solo ai calci di rigore, le aquile hanno perso in campionato nel big match contro il Porto dopo oltre tre mesi di imbattibilità.

I precedenti tra Benfica e Inter

Benfica ai quarti di finale per la seconda stagione consecutiva, ma ha perso tutte e cinque le sfide in questa fase della Champions League, mentre l’Inter non è mai andata oltre i quarti dopo il 2011. Inter che ha già eliminato il Porto, grazie a Lukaku, autore dell’unico gol nella doppia sfida.

Un match che ha una lunghissima storia: a cominciare dalla Coppa dei Campioni, la seconda conquistata dalla mitica squadra di Helenio Herrera nel 1965, proprio contro il Benfica, grazie a un gol di Jair al 43′. L’unico altro impegno delle due squadre risale al quarto turno di Coppa UEFA 2003/04. L’andata a Lisbona finì 0-0 prima del 4-3 dell’Inter a San Siro, in panchina c’era Zaccheroni. Gol nerazzurri di Obafemi Martins, Recoba e Christian Vieri. Un bilancio dunque favorevole all’Inter: due vittorie e un pareggio.

Il Benfica esce spesso ai quarti di finale: dieci sconfitte, l’ultima delle quali lo scorso anno contro il Liverpool che vinse anche a Lisbona.

I portoghesi non affrontano una squadra italiana da quando hanno battuto la Juventus per 2-1 nelle semifinali di Europa League del 2014.

Benfica-Inter, le formazioni

Il tecnico del Benfica Schmidt sarà privo dello squalificato Otamendi. Al suo posto, Verissimo. Squadra titolare completamente definita con Joao Mario, Rafa Silva e Aursnes in appoggio all’unica punta centrale Ramos.

Simone Inzaghi punta su Lautaro e Dzeko con Lukaku, ancora una volta sfortunato protagonista a Salerno tra pali e gol mangiati, solo in panchina. Calhanoglu recupera ma resta in dubbio. Skriniar non ce la fa. Dopo la squalifica in campionato rientra Dimarco con la difesa completata da Acerbi e Bastoni.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Verissimo, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Ramos.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

Inter Champions a che ora giocano i nerazzurri

La sfida tra Benfica e Inter è in programma martedì sera alle ore 21 all’Estadio da Luz di Lisbona. Arbitra l’inglese Michael Oliver. Diretta televisiva in chiaro su Canale 5 con telecronaca anche su SKY e streaming sulle piattaforme SKY Go, NOW Tv e Mediaset Infinity. Mercoledì sera completa il quadro il derby italiano di Champions League tra Milan e Napoli, in programma a San Siro.