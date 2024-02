Sassuolo Milan 2024. Quando si gioca e dove si vede la partita di Serie A femminile. Statistiche, ultime news sulle formazioni e diretta streaming.

Sassuolo-Milan femminile tornano in campo a distanza di appena tre giorni dalla partita in Coppa Italia con vittoria delle rossonere. Si tratta della quarta sfida di questa stagione tra le due squadre. Come da calendario si gioca alle ore 18:00 di sabato 10 febbraio 2024 all’Enzo Ricci di Sassuolo.

Vediamo allora cosa aspettarci da questa partita: dove si gioca, quali sono le probabili formazioni e previsioni sul risultato.

Come vedere Sassuolo-Milan femminile tv

Match : Sassuolo vs Milan

: Sassuolo vs Milan Data : 9 febbraio 2024

: 9 febbraio 2024 Ora partita: 18:00

partita: 18:00 Dove si gioca : Stadio Enzo Ricci – Sassuolo

: Stadio Enzo Ricci – Sassuolo Come vederla in streaming: Dazn solo per gli abbonati.

Vedi anche: Calcio femminile dove vedere tutte le partite di Serie A

Sassuolo femminile vs Milan ultime sulle formazioni

Il Sassuolo femminile eliminato dal Milan in Coppa dopo la doppia sconfitta, in campionato ha davvero cambiato marcia con l’anno nuovo. Quattro vittorie in cinque partite che hanno lanciato la squadra emiliana fino al quinto posto in classifica. Dunque in piena corsa per arrivare alla poule scudetto in un rush che si concluderà fra pochi giorni, come spiegato nel seguente video tratto dal canale Dsw calcio femminile su Youtube.

Molto meglio anche il Milan women di mister Corti, rispetto a un faticosissimo avvio di stagione che ha lasciato pesanti strascichi in classifica. Il Milan, con tre pareggi e quattro vittorie, nelle ultime cinque partite si è un po’ rilanciato. Considerando anche le vittorie di Coppa sono cinque risultati utili consecutivi cosa che il Milan non aveva ancora messo assieme in questa stagione.

Sassuolo-Milan, precedenti e statistiche

Il diavolo ha un altro dato significativo nelle ultime due partite con le emiliane sono finite con un secco 3-0, nemmeno un gol subito. Altra caratteristica vincente che la squadra di Davide Corti è riuscita a mantenere ben poche volte nel corso di questa stagione. Un dato significativo che diventa analitico in vista di questo quarto scontro diretto in una delle partite più frequenti nella stagione femminile pro.

Questa sarà la 17esima sfida fra le 2 squadre: statistiche tutte dalla parte del Milan, nove vittorie rossonere e una sola del Sassuolo, che risale al settembre 2021. All’andata fu pareggio al Vismara, ma questa volta le cose potrebbero andare diversamente.

Il nostro pronostico su Sassuolo-Milan

Il Milan deve recuperare 5 punti per rientrare nella poule scudetto, molti, considerando che con questa mancano solo 3 partite al termine della regular season.

Partiamo proprio da questo presupposto: il Milan è obbligato a vincere. E gli ultimi 2 successi contro le emiliane, dimostrano che le rossonere sono nelle condizioni di poter alzare un livello che fino a oggi è stato per la verità mediocre. Per questo le milanesi sono leggermente favorite.

PRONOSTICO SASSUOLO-MILAN: 2

Le altre partite della 16esima giornata di Serie A: