Napoli-Roma partita valida per la 16esima giornata di calcio femminile serie A, si gioca a Cercola. Orario formazioni e dove vedere il Napoli Women contro la Roma donne.

La partita Napoli Vs Roma, come da calendario apre il sedicesimo turno del campionato di calcio femminile. Calcio di inizio sabato 10 febbraio ore 15,00. Di seguito formazioni, come guardarla, statistiche e ultime notizie sulle due squadre.

Napoli vs Roma femminile dove vedere la partita

L’incontro fra azzurre e giallorosse verrà trasmesso solo in streaming su Dazn. La partita sarà a disposizione gratis anche per i non abbondati oltre a quella garantita dalla Rai, Fiorentina-Sampdoria, in programma domenica pomeriggio.

Napoli femminile ultime news

Le giocatrici del Napoli nell’ultima gara di Serie A hanno perso contro il Sassuolo. La squadra di allenata da Biagio Seno è attualmente ultima, in piena zona retrocessione con soli 3 punti in classifica. Tuttavia nonostante le partenopee non hanno ancora vinto una partita in campionato, questo match contro le giallorosse potrebbe riservare delle sorprese.

Il motivo è che almeno in Coppa Italia le campane hanno battuto la Roma, nello stadio di casa. Per quanto riguarda la formazione dovrebbe in campo la medesima squadra che ha giocato l’ultima di Serie A contro le emiliane.

AS Roma Femminile Formazione

La Roma women dopo un periodo di flessione, nelle ultime partite è tornata a macinare vittorie. Le capitoline in questo campionato della serie A E-Bay hanno vinto 14 partite su 15 perdendone solo una contro l’Inter. Quindi vogliono proseguire su questo trend per vincere il secondo scudetto di fila.

Per quanto riguarda la formazione contro le azzurre, mister Spugna potrà contare sulla presenza di Zara Kramzar che ha realizzato un gol decisivo nell’ultimo incontro fra le due formazioni giocato in settimana. A disposizione anche Giugliano, leader del centrocampo giallorosso.

Napoli vs Roma donne i precedenti

Secondo le statistiche Roma e Napoli si sono incontrate solo 5 volte in Serie A, questa è la sesta gara. I risultati precedenti vedono le giallorosse imbattute grazie a 4 successi e un pareggio nel 2021. La squadra partenopea infatti, pur avendo una lunga storia è presente nel massimo campionato di calcio femminile solo da pochi anni. Quindi, i dati sono relativi.

Pronostico Napoli calcio femminile-Roma

Basandoci sulla classifica, che vede le giallorosse prime e le azzurre ultime, ma anche precedente di Coppa Italia più recente, la nostra previsione è quella di una vittoria per la squadra di Spugna. Anche se fuori casa potrebbe essere più difficile conquistare i 3 punti per la Roma e il Napoli ha bisogno di punti per non retrocedere, le lupacchiotte sono più forti e dovrebbe vincere l’incontro.

Pronostico Napoli vs Roma donne: 2