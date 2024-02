Juventus-Como è la partita di domenica che chiude la 16esima giornata del campionato di calcio femminile 2024. Si affrontano le bianconere e le lariane, entrambe bisognose di punti. La Juve per provare a credere ancora in un difficile scudetto, il Como per entrare nella poule scudetto.

Formazioni Juve women vs Como

Dopo il successo in Coppa Italia donne, la vecchia signora vuole tornare alla vittoria anche in Serie A nel match contro il Como women. L’avversario delle giocatrici della Juventus femminile non è esattamente il più facile, visto che nella scorsa giornata ha battuto l’Inter donne. Quindi servirà una prestazione convincente per ottenere 3 punti fondamentali nella corsa scudetto. Per riuscire a vincere l’allenatore bianconere dovrebbe affidarsi al classico modulo di gioco 4-3-3. In avanti secondo le ultime di formazione potrebbero esserci Bonansea, Echegini e Beerensteyn.

Per quanto riguarda le lombarde invece mister potrebbe confermare la squadra vittoriosa contro le nerazzurre nell’ultimo turno. Quindi ci si aspetta un Como donne schierato con il 4-2-3-1, nel reparto offensivo Karlenas e Kajan pronte a far gol.

Juventus-Como quando si gioca

Partita : Juve women vs Como

: Juve women vs Como Data : domenica 10 febbraio

: domenica 10 febbraio Orario : 18:00

: 18:00 Dove si gioca : Stadio Pozzo La Marmora di Biella

: Stadio Pozzo La Marmora di Biella Dove vederla: in streaming su Dazn

L’incontro sarà visibile solo a pagamento, visto che l’altro match gratuito in programma in streaming su Dazn per questo turno è Napoli-Roma femminile. In chiaro e in diretta Rai sarà invece visibile Fiorentina contro Sampdoria. Quindi non è possibile guardare la Juve gratis, almeno per questa volta.

Juve women vs Como i precedenti

Dando un’occhiata ai dati si trovano solo 4 precedenti finora fra queste due formazioni di calcio femminile. In 3 di queste occasioni ha vinto la Juventus FC, mentre in un solo caso è finita in parità. Nessuna vittoria invece finora per le lombarde, che proveranno a infrangere questo tabù Juve nel prossimo match di campionato.

Pronostico Juventus-Como Serie A

In base a classifica (Juve seconda, mentre il Como è 6°) e stato di forma attuale, i favori del pronostico sono dalla parte della squadra allenata da Montemurro. Anche le statistiche che abbiamo visto sembrano confermare questa previsione.

Tuttavia nelle ultime settimane le bianconere sono apparse troppo vulnerabili in difesa e il Como, capace di fare 3 gol all’Inter nello scorso turno, potrebbe approfittarne. Nonostante questo confermiamo il pronostico per la Juve, che a nostro avviso vincerà, ma solo registrando al meglio i meccanismi difensivi per non subire reti.

Pronostico Juventus-Como women: 1