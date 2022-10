Roma femminile vs Como. Lunch match della 7a giornata di Serie A

AS Roma femminile contro Como women, quando e dove si gioca la partita di campionato. Orario, novità di formazione e dove vederla in streaming.

Roma-Como women è la partita valida per il 7° turno di Serie a femminile 2022-23, molto importante per la corsa scudetto delle giallorosse, ma altrettanto per la lotta salvezza della squadra lombarda. Vediamo quindi cosa attendersi da questa partita fra capitoline e lariane: a che ora si gioca, quali sono i precedenti e le ultime di formazione.

Quando gioca la Roma donne contro il Como

L’incontro di calcio femminile fra AS Roma e Como si gioca domenica 23 ottobre 2022 alle ore 12:30. Si tratta quindi di un lunch match in piena regola visto che si gioca nell’orario tipico del pranzo della domenica. La gara di disputa al campo Tre Fontane di Roma.

Probabili formazioni Roma femminile-Como

Dopo la vittoria nel primo incontro del girone di Champions l’allenatore Spugna deve valutare attentamente le condizioni fisiche delle sue giocatrici. Lo sforzo ravvicinato potrebbe indurre il mister a fare dei cambi, anche se ad esempio è difficile che possa rinunciare a calciatrici del calibro di Haavi e Giacinti, che rispettivamente hanno fornito assiste e gol nell’ultima gara giocata.

Ecco la probabile formazione dell’AS Roma per questo incontro (modulo 3-5-2): Ceasar, Bartoli, Wenninger, Linari, Serturini, Andressa, Giugliano, Greggi, Haavi, Giacinti, Lazaro.

Roma femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Queste invece le possibili scelte riguardo la formazione da schierare dal primo minuto, da parte di mister De La Fuente, fra le giocatrici del Como women (modulo ): Korenciova, Kravets, Rizzon, Borini, Brenn, Picchi, Hijaj, Karlernas, Beccari, Pavan, Kubassova.

Dove vedere AS Roma-Como femminile

La gara fra Roma e Come di domenica 23 ottobre alle ore 12:30 si potrà guardare in diretta streaming a pagamento, su TimVision. Non sarà invece possibile vedere gratis l’incontro.

