Sassuolo Femminile-Inter Women serie A 2022-23. Data orario e guida Tv

Sassuolo Women, ultimo in classifica contro la capolista Inter donne. Probabili formazioni, data orario e dove vedere la partita.

La Serie A femminile offre un testa coda: Sassuolo Femminile-Inter women vedrà infatti opporsi il fanalino di coda (al pari del Pomigliano) e la capolista del campionato di calcio donne.

Vediamo dunque probabili formazioni, pronostico quando si gioca e come seguire la partita.

Probabili formazioni Sassuolo-Inter femminile

Ne Sassuolo né Inter hanno giocatrici squalificate, ma eventuali infortuni e un po’ di turn over (soprattutto da parte nerazzurra) potrebbero portare a qualche cambio per entrambe.

Le neroverdi, vista la precaria condizione di classifica (un solo punto in sei gare), punteranno con ogni probabilità sulle proprie colonne portanti, vale a dire giocatrici come Kresche, Filangeri, Philtjens, Gram, Jane, Pandini e Clelland, alle quali si aggiungeranno altre giocatrici al momento in ballottaggio.

Qualche dubbio in più per Rita Guarino, la quale potrebbe magari optare per concedere una chance a chi sin qui ha giocato meno, pur non esagerando nel proprio turn over. Titolari come Durante, Sonstevold, Karchouni e Santi dovrebbero per esempio partire titolari, mentre in avanti ci sono tante calciatrici pronte a lottare per una maglia: tra Ajara, Bonetti, Chawinga, Marinelli e Polli, comunque, c’è l’imbarazzo della scelta.

Pronostico Sassuolo-Inter femminile

La classifica e il rendimento delle due squadre non lasciano grande spazio a eventuali ragionamenti sul pronostico: l’Inter Women è chiaramente la grande favorita per il match.

Starà al Sassuolo femminile cercare di smentire questa previsione trovando un risultato che certamente darebbe grande morale a tutto l’ambiente neroverde.

Quando si gioca Sassuolo-Inter femminile e dove vederla

Sassuolo–Inter Women si giocherà domenica 23 settembre alle ore 14.30 allo stadio Enzo Ricci. Essendo un’esclusiva TIMvision, questa partita di calcio femminile sarà disponibile solamente in streaming sulla relativa piattaforma e non sarà dunque possibile vederla gratis.

Leggi anche: calendario partite Serie A femminile