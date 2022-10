Milan-Juventus femminile Serie A 2022/23. Gratis in Tv

Milan femminile vs Juventus women è il big match della 7a giornata di campionato. Quando si gioca, novità di formazione e diretta Tv.

AC Milan contro Juventus. Riprende la Serie A femminile 2022 2023 e il settimo turno di campionato ci regala il match clou fra Milan women e Juve. Anche se in classifica al momento le due squadre non sono al vertice (bianconere quarte e rossonere quinte) si può comunque parlare di incontro importantissimo per le posizioni Champions e scudetto.

Ecco allora tutto quello che c’è da sapere sulla partita: statistiche, ultime di formazione e dove guardarla.

Milan contro la Juve femminile a che ora si gioca

La partita fra Milan femminile e Juventus donne si gioca sabato 22 ottobre alle ore 14:30 come da calendario. L’incontro valido per la settima giornata del campionato di calcio femminile si gioca eccezionalmente a Zanica presso l’AlbinoLeffe Stadium, come comunicato dal club rossonero.

Quindi non nel tradizionale impianto del Vismara, dove in concomitanza di orario giocherà la sua partita il Milan under 19. I biglietti si possono acquistare online sul sito dell’AC Milan al prezzo di 10 euro (5 euro per i ridotti). Arbitro della partita sarà il signor Gabriele Scatena della sezione di Avezzano.

Formazione Milan femminile

L’AC Milan vuole riscattarsi dopo la bruciante sconfitta nel derby con l’Inter nell’ultima giornata di campionato. Per questo mister Ganz potrebbe fare dei cambiamenti rispetto alla formazione schierata l’ultima volta. Magari schierando la giocatrice della nazionale italiana Piemonte dal primo minuto.

Questa dunque la probabile formazione del Milan Women per la gara (modulo 3-5-2): Giuliani; Árnadóttir, Fusetti, Mesjasz; Bergamaschi, Grimshaw, Adami, Piemonte), Tucceri Cimini, Thomas, Asllani.

Probabile formazione Juve donne

La Juventus women reduce dalla vittoria nella prima giornata di Champions League femminile, dovrà fare i conti con la possibile stanchezza per le partite ravvicinate. Probabile quindi che mister Montemurro applichi un turnover ragionato per gestire le forze ed evitare infortuni.

Per effetto di questo ecco le 11 probabili titolari schierate dalla Juventus women (modulo 4-3-3): Peyraud-Magnin; Nilden, Gama, Salvai, Boattin, Pedersen, Rosucci, Grosso, Bonfantini, Cantore, Bonansea.

Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Dove vedere Milan-Juventus femminile in Tv

Gli appassionati di calcio femminile potranno guardare la partita fra Milan e Juve, sabato 22 ottobre 2022 alle ore 14:30 in diretta gratuita e in chiaro su La 7. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro sul sito internet La7.it. Mentre gli abbonati potranno scegliere di seguire l’incontro anche in streaming su Dazn o TimVision.