Parma-Pomigliano femminile serie A 2022-2023. Data e orario partita

Parma Women contro Pomigliano femminile in una sfida salvezza. Probabili formazioni, quando si gioca e dove vedere la partita di Serie A.

Il Parma femminile e il Pomigliano Women inaugurano la nuova giornata del campionato di Serie A donne. Sfida molto importante quella tra la formazione ducale e quella campana, entrambe alle prese con un avvio di stagione difficile e una classifica che le vede rispettivamente terzultima e ultima.

In attesa del fischio d’inizio, vediamo probabili formazioni, quando si gioca e dove vedere questa partita di calcio femminile.

Parma Women-Pomigliano Femminile, probabili formazioni

Il Parma donne dovrebbe presentarsi al gran completo, a eccezione del proprio allenatore: Fabio Ulderici è infatti stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Il modulo dovrebbe essere un 4-3-3 che potrebbe diventare un 4-2-3-1 in base alla posizione delle centrocampiste. In porta ci sarà dunque Capelletti, davanti a lei favorite Cox, Marchao, Heroum e Jelencic. In mezzo Santoro, Benoit e Silvioni, davanti Cambiaghi, Martinovic e Pirone.

Il Pomigliano Women dovrà invece fare a meno di Fusini, espulsa contro la Fiorentina e quindi anche lei fermata per una giornata. Davanti a Cetinja dovrebbe esserci il quartetto Konat–Novellino–Passeri–Rizza, con Ferrario, Di Giammarino e Gallazzi in mezzo. Taty sulla trequarti dovrebbe invece sostenere le due punte Corelli e Martinez Maldonado.

Parma-Pomigliano femminile, quando si gioca

Parma-Pomigliano sarà la partita che aprirà la settima giornata del campionato di Serie A femminile e si disputerà sabato 22 ottobre alle ore 12.30. Il campo di gioco sarà lo stadio Ennio Tardini, lo stesso del Parma maschile.

Dove vedere Parma Vs Pomigliano donne

La sfida tra Parma e Pomigliano è un’esclusiva TIMvision, quindi la partita non sarà disponibile in TV. Per vedere il match servirà dunque un abbonamento alla piattaforma. Diversamente potete seguire le news sui social delle due squadre.