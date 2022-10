Fiorentina Femminile-Sampdoria 2022-23. Come vederla e quando si gioca

La Fiorentina Women’s gioca contro una Sampdoria donne in crisi di risultati. Ultime news e come e quando vedere la partita.

Fiorentina Femminile-Sampdoria Women è una delle due partite che chiuderanno la settima giornata della Serie A donne.

La Viola è lanciatissima e, dopo il k.o. contro la Roma (squadra con cui condivide il secondo posto, peraltro a +1 sulla Juve campione d’Italia in carica), ha ripreso a vincere e si trova ora a un solo punto dall’Inter capolista . Discorso diverso invece per la Samp donne: le ragazze di Cincotta, dopo un avvio sprint, hanno infatti incassato tre sconfitte di fila che le hanno portate nella parte destra della classifica, nella quella si rischia i play out.

In attesa di questa partita di calcio femminile, andiamo a vedere probabili formazioni, pronostico, quando e a che ora si gioca e dove vederla.

Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria femminile

L’enorme qualità a disposizione di Patrizia Panico la mette in condizione di poter apportare qualche modifica allo schieramento iniziale della sua Fiorentina senza risentire più di tanto sul piano del gioco. Schroffenegger dovrebbe comunque partire titolare, con Jackmon e Tortelli che non dovrebbero avere troppa concorrenza. In mezzo Boquete è pressoché una certezza, ma anche Catena e Parisi sono tra le giocatrici tenute in grande considerazione e dunque papabili per una maglia da titolare. Da valutare chi sarà a ricoprire il ruolo di primi punta, con Kajan e Sabatino in ballottaggio.

Le certezze blucerchiate sembrano invece essere Tampieri, Giordano, Oliviero, Spinelli, Rincon, Gago e Tarenzi, occhio invece alle altre maglie ancora libere.

Pronostico Fiorentina-Sampdoria Women

Il momento di forma fa certamente propendere l’ago della bilancia dalla parte della Fiorentina Women’s, una delle squadre più in forma di questa Serie A Femminile. La Samp donne sin qui ha peraltro dimostrato una certa difficoltà contro le “big” (Inter, Milan e Juve quelle sin qui affrontate), contro le quali ha infatti sempre perso.

Giocare in terra toscana spinge ulteriormente il pronostico in favore della squadra di Panico, ma occhio comunque a un possibile moto di orgoglio delle blucerchiate che, sulla carta, hanno certamente i mezzi per fare male alle padrone di casa.

Fiorentina vs Sampdoria femminile, quando si gioca e dove vederla

Fiorentina-Sampdoria femminile si disputerà domenica 23 ottobre alle ore 14.30 e sarà in esclusiva su TIMvision. Per vedere questa partita sarà dunque necessario essere abbonati. tuttavia Vi sarà utile sapere che tramite i social delle squadre potete seguire i risultati

