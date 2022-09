Roma-Fiorentina femminile 2-1, prima sconfitta per la Viola

La Roma femminile rimonta la Fiorentina Women’s che cade per la prima volta in questa Serie A. Le capitoline ora sono prime in classifica.

La Fiorentina perde la prima partita del proprio, la Roma si issa in cima alla classifica della Serie A donne (anche se in coabitazione): questo l’esito del pomeriggio che ha visto la Viola cadere sul campo delle capitoline.

Il big match si è infatti concluso sul 2-1, anche se viste le numerosi occasioni ci sarebbe potuta essere anche qualche rete in più.

Roma-Fiorentina femminile, primo tempo

Partenza decisamente aggressiva della Roma nel match del Tre Fontane: il primo quarto di gara è in sostanza un monologo giallorosso, con le ragazze di Spugna che assediano la porta di Schroffenegger, pur non riuscendo a sfondare.

Praticamente alla prima occasione, la Fiorentina riesce invece subito a fare male: Mijatovic serve Catena, la numero 10 viola si coordina e la piazza sotto l’incrocio, là dove Lind non può arrivare. Le padrone di casa sembrano risentire il colpo, tanto che (oltre a una buona punizione di Glionna) fino all’intervallo non c’è molto altro da segnalare.

Roma-Fiorentina femminile, secondo tempo

La pressione della Roma, rientrata in campo con lo stesso spirito battagliero del primo tempo, si concretizza all’8′ della ripresa, quando Haug, ben servita da Lazaro, trova l’incornata vincente che vale l’1-1.

Sull’onda dell’entusiasmo e non accontentandosi del pareggio, la squadra di Spugna continua a spingere, trovando alla fine la rete decisiva: Serturini crossa per Haavi, la norvegese la “cicca” ma serve involontariamente Giacinti che non si fa pregare e insacca per il 2-1.

Dopo un brivido finale (salvataggio sulla riga di Bartoli su colpo di testa di Huchet), la Roma può dunque festeggiare vittoria e aggancio in vetta a quota nove punti alla classifica proprio sulla Fiorentina. Occhio però alla Sampdoria che, nella giornata di domani, potrebbe nuovamente prendere il largo e prendersi il primato solitario.

Tabellino Roma-Fiorentina femminile

ROMA (3-5-2): Lind; Wenninger, Minami, Kollmats (57′ Bartoli); Andressa (77′ Kramzar), Serturini, Greggi, Glionna (58′ Haavi), Cinotti; Haug (58′ Giacinti), Lazaro. All.: Spugna

FIORENTINA (4-2-3-1): Schroffenegger; Cafferata (67′ Agard), Breitner, Tortelli, Jackmon (81′ Longo); Johannsdottir (81′ Huchet), Parisi; Catena (81′ Menta), Boquete, Mijatovic (60′ Monnecchi); Kajan. All.: Panico

RETI: 28′ Catena (F), 53′ Haug (R), 75′ Giacinti (R)

