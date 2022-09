Sampdoria Femminile-Inter Women 2022 -2023, la partita delle sorprese

Sampdoria donne e Inter femminile hanno sin qui stupito la Serie A. Pronostico quando si gioca e dove vederla.

Sampdoria Femminile e Inter Women sono senz’altro due delle grandi sorprese di questa Serie A donne 2022/2023: le blucerchiate al momento sono prime in classifica a punteggio pieno, mentre le ragazze di Rita Guarino hanno sette punti ma hanno il grande merito di essere uscite con un prestigioso punto dal campo della Juventus Women, attuale detentrice del titolo.

Vediamo dunque probabili formazioni delle squadre, pronostico e come vedere la partita di calcio femminile.

Probabili formazioni Sampdoria-Inter femminile

Dopo tre giornate di campionato, mister Cincotta sembra aver individuato nel 4-2-1-2 (che a seconda delle qualità delle giocatrici impiegate può diventare un 4-3-3) il modulo per la sua Sampdoria Women. Tampieri è la certezza in porta, mentre in difesa il tecnico sin qui non ha mai rinunciato a Giordano, Oliviero e Spinelli, con Pisani, Pettenuzzo e Panzeri che comunque hanno collezionato due gettoni a testa. A centrocampo Conc, Cuschieri, Re, Regazzoli e Rincon potrebbero giocarsi tre o quattro posti (molto dipende dal modulo, con Rincon pronta ad avanzare sulla trequarti), Gago, Tarenzi, Baldi e Cedeño lottano invece per una maglia da titolare in attacco.

Durante sarà invece a difesa dei pali dell’Inter, davanti a lei probabile la presenza di Kristjansdottir, Merlo, Sonstevold e Van De Gragt. Occhio comunque anche ad Alborghetti, non nuova al ruolo di difensore. In mezzo probabile conferma per Santi e Karchouni, da valutare il terzo elemento. Davanti Njoya Ajara e Chawinga non dovrebbero temere rivali. Con loro probabile ci sia Polli, sicuramente molto carica dopo la tripletta sul Pomigliano della scorsa settimana.

Sampdoria-Inter femminile, pronostico

Sfida decisamente interessante e incerta quella tra Sampdoria e Inter: entrambe hanno infatti cominciato alla grande questa Serie A femminile alla grande.

Visto il grande equilibrio si potrebbe propendere per un pareggio, ma questa è una partita che i bookmakers definirebbe “da tripla”, ossia aperta a qualsiasi risultato.

Streaming Sampdoria-Inter femminile

La sfida del Tre Campanili di Bogliasco tra Samp femminile e Inter Women si disputerà domenica 25 settembre con fischio d’inizio fissato per le ore 14.30 e sarà in esclusiva in streaming su TIMvision.

