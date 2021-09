Prossime partite Serie A femminile 2021-2022. 5ª Giornata calendario e precedenti

Serie A femminile 2021-22, ecco quali sono le prossime partite di campionato. Statistiche, date, orari e dove vedere gli incontri del quinto turno.

Prossime partite, prosegue senza sosta il campionato di Serie A femminile, giunto alla 5ª giornata. Le gare di questo turno si giocheranno durante il prossimo fine settimana: tre sabato 2 ottobre e le restanti tre domenica 3 ottobre 2021.

Analizziamo allora date, orari, statistiche e precedenti di tutte le gare in programma in questo turno di Serie A women.

Serie A femminile partite 5ª giornata 2 e 3 ottobre

Fiorentina – Sampdoria

Apre questo turno la gara in programma sabato 2 ottobre alle ore 12:30 fra la squadra viole e quella blucerchiata. La Sampdoria, dopo aver vinto alla prima giornata di questo campionato, ha collezionato solo sconfitte di lì in poi. Viceversa la Fiorentina, dopo un brutto inizio proviene dalla larga vittoria per 6-1 contro la Lazio, quindi sembrerebbe più in forma.

Empoli – Hellas Verona

Entrambe le squadre hanno un solo punto in classifica. L’Empoli non vince da 6 turni consecutivi in Serie A, mentre il Verona è l’unica squadra che non ha ancora segnato nel campionato in corso e spera di interrompere questo record negativo. Scopriremo chi avrà la meglio in questo scontro, sabato 2 ottobre alle ore 14:30.

Roma – Juventus

Uno dei big match di giornata si gioca fra Roma e Juve, alle ore 14:30 di sabato 2 ottobre. La capolista bianconera è reduce da un lungo periodo di imbattibilità e nei precedenti con le giallorosse ha sempre segnato parecchi gol (Cristiana Girelli ne ha siglati 3). Tuttavia la Roma ha vinto ogni partita giocate fino ad ora in questo campionato e vuole continuare così.

Napoli – Milan

Domenica 3 ottobre alle ore 12:30 scendono in campo le rossonere in casa del Napoli women. Il Milan non ha segnato nell’ultima trasferta e vuole tornare a farlo contro le campane, che fin qui hanno ottenuto 4 punti (contro i 9 raccolti dalle avversarie). Milan favorito sulla carta e in base ai precedenti, ma attenzione a non sottovalutare le azzurre.

Sassuolo – Lazio

Le lanciatissime neroverdi, in testa alla classifica e a punteggio pieno affrontano la Lazio, ultima e con zero punti. La squadra del Sassuolo è imbattuta da nove turni nella Serie A femminile, mentre le biancocelesti hanno sempre perso nelle prime 4 partite di questo torneo. Un testacoda in piena regola, che si giocherà domenica 3 ottobre ore 14:30.

Pomigliano – Inter

Chiude questa giornata, domenica 3 ottobre alle ore 14:30, il match fra la neopromossa Pomigliano e l’Inter. Le nerazzurre hanno vinto tutte le partite fin qui giocate, mentre Pomigliano fino ad ora ha raccolto solo un punto. La squadra milanese è favorita, ma non deve abbassare la guardia.

Partite 5ª giornata Serie A femminile dove guardale

Tutte le partite di questo turno della Serie Women 2021-22, si potranno vedere sulla piattaforma streaming di TimVision. La sola partita Roma-Juventus, in programma sabato 2 ottobre, verrà trasmessa anche in diretta televisiva in chiaro, su La7 e LA7D.

Queste tutte le informazioni relativamente a calendario, statistiche, precedenti, sulla base dei dati Opta, della 5° giornata della Serie A femminile. Ora non resta che godersi lo spettacolo di queste partite in Tv o allo stadio se preferite.

