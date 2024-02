Dopo l’amichevole contro l’Irlanda arriva Italia-Inghilterra, partita in calendario martedì 27 febbraio alle 21:00 per la nazionale femminile. Si tratta forse una delle prove più difficili in assoluto della gestione di Andrea Soncin finora.

Italia-Inghilterra dove vederla in Tv

Partita : Italia vs Inghilterra

: Italia vs Inghilterra Dove si gioca : Estadio Nuevo Mirador – Algeciras (Spagna)

: Estadio Nuevo Mirador – Algeciras (Spagna) Data : 27 febbraio

: 27 febbraio Orario : 18.30

: 18.30 Dove vederla in Tv : la partita sarà visibile su RAI Due

: la partita sarà visibile su RAI Due Come vederla in streaming: RAI Play

L’incontro fra le azzurre e le lioness sarà quindi visibile gratis in televisione per tutti.

Italia-Inghilterra, partita calcio femminile

In vista del sorteggio per le qualificazioni al prossimo campionato europeo, in programma in Svizzera nell’estate del 2025, l’Italia si mette alla prova con l’Inghilterra di Sarina Wiegman. E’ la squadra campione d’Europa in carica dopo il trionfale torneo conquistato a Wembley due anni fa, e vicecampione del mondo dopo la finale persa in Australia l’estate scorsa contro la Spagna.

Dopo il doppio match proprio contro le spagnole in UEFA Nations League, e la grande soddisfazione di avere battuto le campionesse del mondo, le azzurre tornano in Spagna con il desiderio di compiere un’altra grande impresa. L’Inghilterra è una squadra fortissima, straordinaria, che vanta la bellezza di sette giocatrici nel Top 11 dello scorso anno.

Ma l’Italia vanta una bella tradizione contro le Leonesse e sta vivendo un momento magico. Al contrario per l’Inghilterra il periodo è opaco, quasi di ripensamento.

Inghilterra donne: forma e risultati

La nazionale inglese è ripartita dopo la finale persa ai Mondiali affrontando una seconda, clamorosa delusione. Un secondo posto nel girone di UEFA Nations League alle spalle dell’Olanda rimediando oltre a una sconfitta contro le Orange anche una seconda battuta d’arresto contro il Belgio. Conseguenze pesanti: perché l’Inghilterra resta fuori anche dalle Olimpiadi. E da qui è ripartita: ma senza ripensamenti.

Sarina Wiegman, il CT olandese che ha vinto (quasi) tutto negli ultimi anni, miglior allenatrice dello scorso anno, resta saldamente al suo posto ripartendo da punti di forza molto consolidati e da alcune novità. Non molte. L’Inghilterra ha tre sole convocate nuove di zecca: il terzo portiere Khiara Keating (Manchester City), il difensore Millie Turner (Manchester United) e la centrocampista Grace Clinton (del Manchester United in prestito al Tottenham), 20 anni, esordiente contro l’Austria nell’ultima amichevole vinta dalla squadra inglese 7-2 e subito in gol.

Tutto il resto riporta a una squadra straordinaria: Mary Earps tra i pali, in questo momento forse il portiere più forte del mondo, un attacco stellare che può contare su Beth Mead e una difesa fortissima, la più esperta in assoluto a livello internazionale. Una delle giocatrici più amate è Alessia Russo, inglese di origine italiana: suo nonno era siciliano. Il papà – un discreto calciatore che si era trasferito in Inghilterra – ha giocato nella Sunday League dei dilettanti. Alessia gioca nell’Arsenal: 17 gol in 35 partite con la maglia della Nazionale, 63 presenze e 29 reti nel massimo campionato inglese.

Si diceva che l’Inghilterra negli ultimi due anni ha vinto davvero tanto: Europeo, il torneo intercontinentale contro il Brasile, due edizioni di Arnold Clark Cup oltre all’argento mondiale dopo una finale persa di misura.

Soncin su Italia-Inghilterra donne

Il CT della nazionale azzurra Andrea Soncin presenta così la sfida Italia-Inghilterra: “Squadra straordinaria, partita difficilissima, ma è così che si cresce. Ci si pongono obiettivi ambiziosi e si cerca di fare il meglio possibile perché si può crescere solo così. Contro l’Irlanda abbiamo fatto bene. Contro l’Inghilterra dovremo fare molto meglio: e sono profondamente convinto che le ragazze possano dimostrare tutto il loro potenziale”.

Un punto di vista credibile. Perché a oggi l’Italia si è dimostrata molto più brillante contro i colossi che contro squadre al di sotto della sua portata.

Italia-Inghilterra, i precedenti

In Inghilterra giocano anche due azzurre presenti nella rosa della nazionale donne: Aurora Galli e Martina Piemonte, entrambe all’Everton. Le due nazionali si sono affrontate 25 volte dall’estate del 1984 e dunque dall’omologazione dei risultati delle Azzurre: il bilancio è di 11 vittorie italiane, 6 pareggi e 8 successi inglesi.

L’ultimo precedente risale a febbraio 2023, una gara di Arnold Clark Cup che poi l’Inghilterra ha vinto per la seconda volta consecutiva: 2-1 per le inglesi, ma con una Italia brillante. L’ultima vittoria azzurra risale al marzo 2012: 3-1 in Cyprus Cup con le reti di Pamela Conti, Melania Gabbiadini e Patrizia Panico.

A partita conclusa le Azzurre torneranno ai club in vista della ripresa del campionato che per la Serie A femminile si riaprirà con la prima giornata della post-season.