Prestazione bella e generosa della Nazionale italiana femminile battuta, ma con onore dall’Inghilterra campione d’Europa. Video

Una bella Italia contro le inglesi, capace di giocare alla pari, di creare le sue occasioni ma anche di cogliere il gol del pareggio segnando a una difesa tra le più forti del mondo. Il 2-1 con il quale l’Inghilterra batte l’Italia è sostanzialmente giusto. Ha vinto la squadra migliore. Ma con l’Italia femminile che dimostra un percorso di crescita evidente. Il tutto in uno stadio gremito all’inverosimile e affollato da 32mila spettatori.

Inghilterra Femminile-Italia 2-1

Applicando in modo dettagliato le indicazioni di Bertolini, che chiedeva un gioco aggressivo e spavaldo, la Nazionale donne propone manovre a tratti anche molto interessanti esprimendo personalità e ottime idee di gioco.

Ritmo feroce delle Leonesse nei primi minuti: ma l’Italia risponde a tono con Giacinti che costringe in calcio d’angolo Roebuck. A poco a poco l’Inghilterra prende quota, in particolare con Daly, pericolosissima: due gli interventi decisivi di Giuliani. Ma sul colpo di testa della scatenata attaccante dell’Aston Villa, al 31’su cross di Robinson, non c’è niente da fare.

L’Italia non rinuncia a giocare e Bertolini manda un messaggio chiaro alla squadra sostituendo Boattin con Linari, per poi dare spazio anche a Caruso e Cantore. Altri due interventi decisivi di Giuliani che salva il risultato confermandosi provvidenziale e tenendo il risultato in equilibrio. L’Italia se la gioca alla pari, a tratti anche con un certo ordine. E non deve sorprendere il gol del pareggio. E’ proprio Cantore a trovare di testa il gol del pari su un cross di Bonansea, contestato perché arriva forse al di là della linea di fondo. Il VAR non c’è, l’arbitro convalida.

Una soddisfazione enorme per le Azzurre che sull’onda dell’entusiasmo si scoprono ambiziose. Uno stato d’animo splendido che si sgretola quando dieci minuti dopo James, appena entrata, fa partire un lungo traversone che Rice insacca con un colpo di testa preciso e angolatissimo.

La soddisfazione per l’Italia è uscire dallo stadio di Coventry tra gli applausi. Non capita spesso da queste parti di vedere l’Inghilterra davvero in difficoltà. Anche se non basta per la classifica.

L’Italia attende adesso la Corea del Sud per il terzo e ultimo match della Arnold Clark Cup, partita in programma mercoledì a a Bristol alle 17.45.