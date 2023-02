L’Italia calcio femminile contro L’Inghilterra campione d’Europa per prepararsi ai mondiali. Formazioni e orario partita sulla Rai

Nazionale Donne – Se è vero che per crescere e determinare i progressi di una squadra occorrono obiettivi ambiziosi e test probanti, quello in programma domenica alle 16:15 nella seconda partita della Arnold Clark Cup per l’Italia calcio femminile e addirittura proibitivo.

La Nazionale calcio femminile affronta nientemeno che le campionesse d’Europa dell’Inghilterra, le Leonesse. Squadra di grandissima tradizione che, dopo l’impresa dello scorso anno a scapito persino della squadra maschile, che il torneo europeo organizzato in casa lo ha clamorosamente fallito, ha dimostrato di saper crescere e migliorare ancora.

Chi è l’Inghilterra calcio femminile

Da sempre l’Inghilterra rappresenta un punto di riferimento inevitabile per chi segue il calcio femminile. La Football Association è stata una delle prime realtà che è riuscita a creare i presupposti, anche di carattere organizzativo ed economico, per consentire una crescita che negli ultimi anni è stata esponenziale. I risultati dei club inglesi, prima ancora che quelli della Nazionale, hanno dimostrato quelli che devono essere i parametri per parlare davvero di professionismo nel calcio femminile. Il resto, inevitabilmente, è arrivato.

Il campionato inglese è il migliore, il più organizzato, il più competitivo. Non solo: le giocatrici che disputano il campionato britannico sono le più pagate, le più seguite, le più famose. E tutto questo pone il calcio femminile italiano al cospetto con un obiettivo al momento irraggiungibile ma anche con una strada tracciata ben precisa da percorrere.

Lo scorso anno la vittoria nell’Europeo donne organizzato in casa di fronte a un pubblico record e stata la ciliegina sulla torta di un movimento che, negli ultimi 12 mesi, è cresciuto ancora punto mai così tante ragazze iscritte nelle leve giovanili dei club, mai così tante richieste per entrare a far parte delle rappresentative scolastiche a livello femminile.

Nazionale donne Vs Inghilterra: formazioni e come vederla

L’Inghilterra ha fatto il suo esordio nella Arnold Clark Cup, quadrangolare amichevole a inviti organizzato dalla Football Association, prima tapa dell’Italia verso la prossima scadenza del Mondiale di Australia e Nuova Zelanda, con un secco 4-0 ai danni della Corea del Sud. Rigore di Stanway seguito in rapida successione dai gol di Kelly, Russo e James. Tanta qualità e moltissima organizzazione di gioco in una squadra che sta vivendo un momento magico.

L’Italia arriva dalla sconfitta, piuttosto bugiarda per la verità, subita contro il Belgio: 1-2 a tempo quasi scaduto quando il pareggio sembrava quasi stretto alle Azzurre. Un test proibitivo importante per capire le reali condizioni della squadra di Milena Bertolini prima del match conclusivo – mercoledì pomeriggio – contro la Corea.

Il CT azzurro in una squadra priva di Gama, infortunata, schiererà le titolari dando spazio a un eventuale turn-over solo nel secondo tempo.

Queste le probabili formazioni



ITALIA (4-3-1-2): Schroffenegger; Orsi, Lenzini, Linari, Boattin; Rosucci, Caruso, Greggi; Catena; Cantore, Piemonte. Ct: Milena Bertolini.

INGHILTERRA (4-3-3): Earps, Bronze, Greenwood, Bright, Williamson, Kelly, Stanway, Russo, Toone, Carter, James. Ct: Sarina Wiegman.

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2. Streaming a disposizione grauitamente registrandosi sulla piattaforma RAIPlay su smartphone, pc o tablet.