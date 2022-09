Juventus femminile Vs Roma Serie A 2022-23. Come vedere la partita scudetto

Juventus Women contro AS Roma è l’anticipo della 3ª giornata di Serie A femminile. A che ora giocano, dove guardarla, previsioni e formazioni.

Juventus femminile-Roma donne apre la terza giornata del campionato di serie a donne. Come avrete notato infatti dal calendario anche per la massima serie di calcio femminile da questa stagione ci sono anticipi e posticipi.

L’incontro tra bianconere e giallorosse è un big match, difficile per entrambe le squadre, ma a partire svantaggiate questa volta sono le campionesse d’Italia. Ecco perché le bianconere di Montemurro non possono perdere contro le capitoline di Spugna, in quella che si può già definire una sfida scudetto.

Juventus Roma statistiche e pronostici

E’ la dodicesima volta che giallorosse e bianconere si incontrano e secondo le statistiche l’AS Roma femminile in serie A non ha mai battuto la Juventus. L’ultima partita fra le due squadre si è giocata lo scorso 22 maggio 2022 in Coppa Italia vinta dalla Juve donne per 2-1, mentre quella di serie A dello scorso marzo è finita con un pari.

Questi sono i dati statistici, ma le cose cambiano e il calcio femminile è in continua crescita ed evoluzione. Ne è un valido esempio la Roma femminile che oltre ad aver dimostrato grinta e portato risultati nel suo debutto in Champions, nelle due prime gare del campionato ha sempre vinto.

Non è la stessa cosa per la Juventus femminile che nel primo derby d’Italia giocato in casa è uscita con un pareggio (3-3). Insomma, tanti gol e spettacolo, ma partita e risultato da incubo per la prima squadra femminile della Juventus FC.

Probabili formazioni Juventus Women-Roma donne

La Juve donne ha molte giocatrici a disposizione come visto. Tuttavia per questo incontro non potrà contare in difesa sulla presenza di Linda Sembrant espulsa durante la partita contro l’Inter e quindi squalificata.

Questa la probabile formazione della Juve donne per l’incontro (modulo 4-3-3): Peyraud Magnin, Nilden, Rosucci, Salvai, Boattin, Grosso, Caruso, Gunnarsdottir, Girelli, Cantore, Beerensteyn.

Le giallorosse invece vantano un attacco molto forte, rafforzato dalla presenza di Valentina Giacinti, una delle calciatrici più forti del nostro calcio femminile italiano e della nazionale, affiancata da Benedetta Glionna e Serturini. Vedremo se mister Spugna deciderà di schierarle tutte e 3 contemporaneamente in questo incontro.

In sintesi, anche se siamo solo a inizio campionato da questa partita si vedrà chi è la squadra più forte al momento, ecco perché è importante seguirla. Inoltre, in caso di eventuale vittoria della squadra giallorossa, ci sarebbero già 5 punti di distanza fra le due squadre. Quindi si potrebbe già parlare di una prima fuga in testa alla classifica.

Quando giocano e dove vedere Juventus femminile Vs Roma

La partita si gioca venerdì 16 settembre a Vinovo alle ore 14.30, per vederla dovete essere abbonati a TIMVision, Dazn o a Juventus Tv. In alternativa potete seguirla sul canale Twitter della Juve donne o sui social della AS Roma.

