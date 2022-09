Inter femminile – Pomigliano. Partita gratis in TV. Quando vederla

L’Inter Women vincendo contro il Pomigliano Femminile potrebbe agganciare la vetta, anche se non in solitaria. Ecco quando si gioca e come vedere la partita

L’Inter Women va a caccia del primato: qualora le nerazzurre battessero il Pomigliano Femminile nel match di sabato e la Roma (attualmente prima) non battesse la Juventus, le ragazze di Guarino si ritroverebbero almeno per un giorno in vetta alla classifica della Serie A femminile.

In attesa della partita, andiamo a vedere probabili formazioni, pronostico e come vedere la partita gratis in TV.

Inter-Pomigliano femminile, probabili formazioni

L’Inter femminile come di consueto dovrebbe fare affidamento sulle sue colonne portanti: Durante dovrebbe dunque andare in porta, in difesa dovrebbe esserci il nuovo acquisto Van Der Gragt, in mezzo Karchouni e davanti Chawinga, quest’ultima reduce da una splendida doppietta contro la Juventus Women.

Cetinja, Fusini, Martinez, Di Giammarino e Novellino dovrebbero invece essere tra le scelte di Nicola Romaniello per il suo Pomigliano donne.

Pronostico Inter Women-Pomigliano Femminile

L’Inter appare decisamente in vantaggio per quanto riguarda il pronostico: le nerazzurre giocano in casa, sulla carta hanno una rosa di maggior qualità, hanno quattro punti e sono reduci da una mezza impresa a Vinovo contro la Juve, quindi il morale delle ragazze di Guarino è alle stelle.

Il Pomigliano dal canto suo ha zero punti in classifica e un gran bisogno di portare a casa un risultato utile, quindi le Pantere cercheranno senz’altro di dare del filo da torcere alle padrone di casa.

Quando si gioca Inter-Pomigliano e dove vederla

Inter-Pomigliano si disputerà sabato 17 settembre alle ore 14.30 allo stadio Franco Ossola di Varese (ingresso gratuito). La partita sarà disponibile non solamente su TIMvision, ma anche in chiaro (e quindi gratuitamente) in TV su La7 e in streaming su La7.it.