Inter femminile cinquina al Verona, Milan fa 50, e la Samp guadagna un punto

Calcio femminile nona giornata, l’Inter si libera del Verona con 5 gol, Il Milan donne vince la 50esima partita in Serie A, e la Samp si accontenta di un punto. Le partite in sintesi

La nona giornata di calcio femminile si chiude con la vittoria dell’Inter contro il Verona, quella del Milan contro il Pomigliano calcio donne, mentre la Sampdoria guadagna un punto prezioso. Ecco la sintesi delle partite.

Inter Vs Verona

E’ la prima volta che le nerazzurre vincono una partita con 5 gol. La squadra di Rita Guarino raggiunge così la sesta vittoria nel Campionato di Serie A Tim 2021 -22 e si posiziona dietro la Roma con 18 punti in classifica.

Marcatrici:

Stonsevold

Bonetti

45’ Nchout

Bonetti



Pomigliano Vs Milan femminile

Bastano pochi minuti alle rossonere per mettere a terra il Pomigliano con un gol di Grimshaw che arriva all’8’. Il Pomigliano reagisce, ma la squadra di Maurizio Ganz va in gol con il difensore Linda Tucceri e chiude la partita raggiungendo il traguardo di 50 vittorie nel massimo campionato donne, oltre alla quinta vittoria consecutiva della stagione.

VEDI ANCHE: MILAN FEMMINILE GIOCATRICI

Empoli – Sampdoria

Finisce 2- 2 la sfida tra le toscane e le giocatrici liguri della Samp grazie a un rigore concesso alla squadra di Cincotta. Un punto quindi prezioso per la Samp che scavalca il Pomigliano femminile e si posiziona in sesta posizione con 13 punti.

Va meno bene invece per le toscane dell’Empoli donne che in 9 partite ne hanno vinte solo 2, pertanto si trovano attualmente in zona retrocessione in compagnia del Napoli e della Lazio Women strapazzata dalla Juve femminile negli anticipi di sabato scorso.

VEDI ANCHE: SAMPDORIA FEMMINILE ROSA

Le prossime partite della serie A femminile

Come da calendario il campionato riprenderà il primo fine settimana del mese di dicembre per i match della Nazionale Donne e quelli della Coppa Italia. Vi anticipiamo intanto che nella decima giornata ci saranno due big match, il Derby tra Milan e Inter e la partita tra le emiliane del Sassuolo contro la Juventus Femminile.

VEDI ANCHE: