PSG-Roma Femminile in Champions potrebbe essere già la partita della verità per le giallorosse che giovedì 14 dicembre, poco dopo la sfida in casa dei colleghi uomini in Europa League, sarà impegnata al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain. Un match non definitivo ma sicuramente determinante per ottenere la qualificazione ai quarti di finale, ecco perché.

PSG-Roma Femminile: dove vederla

Partita : Paris Saint Germain-Roma Femminile

: Paris Saint Germain-Roma Femminile Dove si gioca : Parco dei Principi (Parigi, Francia)

: Parco dei Principi (Parigi, Francia) Data : 14 dicembre

: 14 dicembre Orario : 21:00

: 21:00 Come vederla in streaming: in esclusiva su DAZN

Bisogna pagare un abbonamento per vedere l’incontro, che non verrà trasmesso gratis in Tv. Arbitra la svedese Jenny Palmqvist.

PSG contro la Roma ultime news

Il Paris Saint-Germain, due volte vicecampione della UEFA Women’s Champions League, non ha ancora marcato né gol né punti nelle sue prime due uscite, sconfitto in casa dall’Ajax e a Monaco dal Bayern. Quella contro la Roma che per contro è capolista e imbattuta del girone con quattro punti dopo le prime due partite, è davvero l’ultima chiamata.

La formazione di Jocelyn Precheur è una delle cinque squadre che non sono ancora riuscite vincere nella fase a gironi di questa stagione. E insieme allo Slavia è anche l’unica che non ha segnato nemmeno un gol in due partite. Vincendo a Parigi la Roma porrebbe un’ipoteca molto seria sull’accesso diretto ai quarti di finale. E per le giallorosse il testa a testa decisivo diventerebbe quello contro il Bayern Monaco, da affrontare in casa dopo il pareggio della prima giornata, per puntare al primo posto del girone. Un vantaggio davvero considerevole in vista del sorteggio della seconda fase.

PSG-Roma femminile: statistiche

Non ci sono precedenti di questo scontro diretto PSG-Roma Femminile. Tuttavia la Roma, lo scorso anno, allegato uno dei suoi ricordi più belli proprio alla capitale francese. Era il primo turno di qualificazione di Champions League, l’esordio assoluto della squadra giallorossa. A Glasgow la squadra capitolina si è trovata ad affrontare le padrone di casa del Glasgow City e il Paris Football Club.

Contro ogni pronostico, in un debutto molto al di sopra delle aspettative, la Roma è riuscita a eliminare prima le scozzesi, 3-1, e poi proprio il pareggio con il Paris FC ai tempi supplementari al termine di una partita equilibratissima vinta poi in un drammatico confronto ai calci di rigore.

Il prologo di una stagione meravigliosa che si è chiusa con l’eliminazione subita solo dal Barcellona – che avrebbe vinto il trofeo – e la vittoria del primo scudetto e della prima Supercoppa italiana. Barcellona a parte la Roma a oggi ha sofferto una sola sconfitta in Europa nelle sue prime due stagioni di fase a gironi Champions League: a Wolfsburg.

Nel Paris Saint Germain gioca un’altra vecchia conoscenza del nostro campionato, l’attaccante maliana Tabitha Chawinga, capocannoniere della Serie A femminile 2022-23 e quest’anno girata al PSG dove ha già siglato sette gol e tre assist nelle ultime 10 partite.

Il PSG è reduce da un pareggio (1-1, gol di Geyoro) sul campo del Le Havre che ha ulteriormente aumentato il divario in classifica rispetto al Lione, primo e a punteggio pieno. Le parigine sono terze: ma con undici punti di ritardo sulla capolista, dieci vittorie a punteggio pieno.

La Roma, dal canto suo, prosegue il suo cammino impressionante. La vittoria sul Milan è la decima consecutiva in campionato, in una serie positiva che prosegue dal 4 giugno scorso, 15 partite senza sconfitte, 14 vittorie e un solo pareggio, contro il Bayern Monaco in rimonta.

Pronostici PSG-Roma femminile

Contro una squadra che vanta un database molto più ampio e una storia di una certa importanza, senza considerare gli investimenti importantissimi di una proprietà estremamente ricca, la squadra di Spugna si trova per la prima volta nella non facile posizione di avere i favori del pronostico dalla propria parte. A sottolineare che la AS Roma in questo momento è favorita anche i bookmaker, con quote che, anche se di pochissimo, appoggiano l’ipotesi di una vittoria giallorossa in trasferta.

Pronostico PSG-Roma Femminile: X2

Nell’altra partita del girone il Bayern Monaco ospita l’Ajax, match in programma in anticipo rispetto a quello di Parigi, alle 18:45. Per la Roma si tratta del penultimo match europeo di questa stagione solare in vista di quella che sarà l’ultima partita di Champions League del 2023, in casa – sempre con il Paris Saint Germain – in programma al Tre Fontane la prossima settimana.

