Che film ci sono al cinema? 5 film imperdibili, ora che possiamo andarci

Dalla fantascienza al dramma, passando per biopic musicali e film per bambini. Ecco cosa vedere al cinema ora.

Che film ci sono in questo momento al cinema? Finalmente quasi tutte le sale cinematografiche sono aperte e, grazie al green pass, possiamo gustarci molte nuove uscite. Diversi film infatti erano stati rimandati a causa della pandemia, ma ora li troviamo nelle sale ed è un’occasione da non perdere. Vediamo dunque i film usciti in queste settimane.

Che film ci sono ora al cinema? Cinque film imperdibili

Dune

E’ senza dubbio il film del momento, che amiate la fantascienza o no. Una straordinaria trasposizione cinematografica del regista Denis Villeneuve del romanzo Dune, già portato al cinema da David Lynch. Questo remake è semplicemente bellissimo, spettacolare e profondo, ed è solo la prima parte di una saga che potrebbe essere una delle più interessanti dei prossimi anni. Immagini, musica e regia maestose, attori tutti bravi: il protagonista Timothée Chalamet, poi Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Javier Bardem e tutto il resto del cast. Da non perdere.

No Time To Die

Grandissima attesa anche per il James Bond n.25, rimandato più volte causa Covid. Si tratta dell’ultimo film con Daniel Craig nei panni dell’agente segreto più famoso della storia del cinema, ovvero 007. Nel film precedente, Spectre, James Bond aveva lasciato il suo lavoro… ma a quanto pare le cose sono andate diversamente. Il cattivo questa volta è interpretato da Rami Malek ma ci saranno diversi colpi di scena – come da tradizione nei film di 007 – per quanto riguarda personaggi che ritenevamo ormai scomparsi. Solito mix di trama avvincente, azione, ironia, scene spettacolari. Un film da vedere al cinema.

Tre piani

Di tutt’altro genere Tre piani, un film italiano, un film di Nanni Moretti. Una serie di eventi trasforma radicalmente l’esistenza degli abitanti di un condominio romano, rivelando le loro difficoltà nell’essere genitori, fratelli o vicini di casa in un mondo dove il risentimento e la paura sembrano avere la meglio. Tratto dall’omonimo romanzo, si tratta di un dramma un po’ diverso dai soliti film di Moretti, con un cast corale che porta sullo schermo il meglio tra gli attori e le attrici italiane: Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini, Stefano Dionisi e molti altri, fra i quali lo stesso Nanni Moretti. Da vedere.

Respect

Biopic, ovvero film biografici su personaggi famosi. C’è chi li ama e chi li odia. Dipende dai personaggi in questione. In questo caso Respect è la storia di Aretha Franklin, una delle più grandi cantanti di sempre, dunque si tratta di un film biografico musicale. Il film non è privo di stereotipici e clichè, ma se amate le storie avvincenti, di riscatto e successo, e soprattutto se amate la musica con le M maiuscola, beh non potete perdervi Respect. Seguiamo la vita di Aretha Franklin dall’infanzia fino alla leggenda, passando attraverso le varie fasi della sua carriera e i numerosi ostacoli. Un film emozionante su una donna straordinaria.

Space Jam: New Legends

Nell’ormai lontanissimo 1996 uscì un film che fece storia: Space Jam. Riuniva alcuni dei più famosi giocatori di basket (il protagonista era nientemeno che Michael Jordan) con i protagonisti dei cartoni animati Warner Bros. Dunque, grazie alla tecnica mista, attori reali e personaggi animati, interagivano nella pellicola. Il film era divertente ed è diventato un piccolo cult. Questo è il sequel: protagonista LeBron James, uno dei più grandi giocatori di basket viventi, e i personaggi dei Looney Tunes, in una commedia avventurosa e bizzarra che sicuramente è perfetta per famiglie e bambini.

