9 film e 10 serie Tv da vedere su Amazon prime video a maggio 2022

Amazon prime video nuove uscite maggio 2022. Ecco 19 fra film e serie tv in arrivo nel catalogo di maggio su prime video.

Film e Serie da vedere assolutamente su Amazon prime video a maggio 2022. Durante questo mese arrivano nel catalogo di Amazon 9 film streaming e 10 fiction imperdibili. Vediamo allora subito quali sono caso per caso, quando escono e di cosa parlano.

Vedi anche: Film da vedere assolutamente i migliori

9 Film da vedere a maggio 2022 su prime video

Gli amanti dei film da guardare magari la sera o nel week end, a maggio 2022 potranno scegliere fra le seguenti nuovi uscite:

Archive, ambientato nel futuro, ma da vedere a partire dal 5 maggio

ambientato nel futuro, ma da vedere a partire dal 5 maggio Mollo tutto e apro un chiringuito, titolo comico italiano in catalogo dal 9 maggio

titolo comico italiano in catalogo dal 9 maggio The James Bond Collection , con tutta la collezione dei film del mitico agente 007, dal 13 maggio su prime video

, con tutta la collezione dei film del mitico agente 007, dal 13 maggio su prime video Summer love , disponibile in streaming dal 15 maggio

, disponibile in streaming dal 15 maggio Dorian Grey , in catalogo a partire dal 17 maggio

, in catalogo a partire dal 17 maggio Emergency, film originale e in esclusiva su Amazon dal 27 maggio

film originale e in esclusiva su Amazon dal 27 maggio E noi come stronzi rimanemmo a guardare, commedia del regista Pif, su prime video dal 28 maggio

commedia del regista Pif, su prime video dal 28 maggio Residenti Evil: Welcome to Raccoon City, film horror e di fantascienza imperdibile dal 28 maggio

film horror e di fantascienza imperdibile dal 28 maggio Respect, titolo in arrivo dal 30 maggio.

Questi i principali titoli in arrivo nel catalogo Amazon, ma ovviamente facendovi un giro sulla piattaforma ne trovate molti altri. Se invece avete poco tempo e magari solo qualche ora libera per guardarne un paio, fra quelli citati vi consigliamo Mollo tutto e apro un chiringuito, se vi piacciono le commedie, ma anche Emergency, per chi preferisce trame più avvincenti.

10 Serie Tv imperdibili su Amazon prime video a maggio

Per i serie tv addicted, ecco quali sono i telefilm del momento che potete guardare nel mese di maggio su prime video:

Finchè social non ci separi , nuovo show in catalogo dal 2 maggio

, nuovo show in catalogo dal 2 maggio The Wilds , la seconda stagione disponibile dal 6 maggio

, la seconda stagione disponibile dal 6 maggio Bosch: Legacy, nuova serie tv in catalogo dal 6 maggio

nuova serie tv in catalogo dal 6 maggio The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith, docuserie originale e in esclusiva su prime video dal 6 maggio in poi

docuserie originale e in esclusiva su prime video dal 6 maggio in poi Lizzo: Attenti alle Big Grrrls, titolo in 8 episodi che parla di donne toste e sicure di se, disponibile dal 13 maggio

titolo in 8 episodi che parla di donne toste e sicure di se, disponibile dal 13 maggio The Kids in the Hall, in esclusiva dal 13 maggio

in esclusiva dal 13 maggio Lovetruck High, la prima stagione del reality disponibile dal 18 maggio

la prima stagione del reality disponibile dal 18 maggio Bang Bang Baby – seconda parte della prima stagione in uscita dal 19 maggio

– seconda parte della prima stagione in uscita dal 19 maggio Notte stellata (night Sky), da vedere a partire dal 20 maggio

(night Sky), da vedere a partire dal 20 maggio Totems, ambientato durante la prima guerra fredda, in catalogo dal 20 maggio.

In questo caso il titolo più atteso è Bang Bang Baby, di cui le prime puntate sono uscite ad aprile 2022, mentre gli ultimi 5 episodi si potranno vedere dal 19 maggio. In questa serie ambientata nell’Italia anni 80, con colonna sonora la canzone intitolata L’Eccezione di Madame fra le altre, si susseguono colpi di scena nella tormentata vita di un’adolescente, catapultata nel mondo della malavita.

Abbiamo visto 19 fra film e serie televisive da non perdere a maggio 2022 su Amazon prime video. Come sempre questa piattaforma streaming offre una vasta scelta al pubblico degli abbonati prime, che devono solo scegliere cosa guardare tramite app su device e smart tv o su pc.

Vedi anche: