Crostata mele ricotta e cioccolato, fatta in casa all’antica

Crostata mele ricotta e cioccolato morbida fatta in casa come si faceva come una volta con trucchi e segreti. Ti spiego nella video ricetta come si fa

Una crostata di mele ricotta e cioccolato alta e umida, dall’aria un po’ retrò, perfetta in ogni momento della giornata. Poche cose sanno di casa e di infanzia come questa torta di mele, con i pezzi di cioccolato fondente che si sciolgono nella farcia.

L’impasto base ti stupirà perché è senza uova e risulta molto sottile; anche se ti può sembrare strano usare l’aceto in una pasta frolla sappi che si tratta dello stesso “trucco” che usano gli anglosassoni per le loro celebri apple pie. Il risultato è ottimo!

La video ricetta ti spiega passo passo come realizzare questo dolce anche se non sei un asso in cucina: vedrai che è facile! Procurati tre mele dolci e mature, della ricotta vaccina di buona qualità e… cominciamo.

Crostata morbida con mele ricotta e cioccolato ricetta

Preparazione: 10 minuti. Cottura: 45 minuti. Totale: 55 minuti + il riposo della pasta.

Ingredienti per 6-8 persone.

IMPASTO

250 g di farina 00

100 g di zucchero

100 g di burro morbido

15 g di aceto

acqua q.b.

FARCIA

3 mele

250 g di ricotta

100 g di zucchero

50 g di cioccolato fondente

1 uovo

Come fare la crostata mele ricotta e cioccolato



Step 1

Prepara l’impasto: in una ciotola sbatti il burro con i 100 g di zucchero, quindi aggiungi l’aceto e infine la farina. Aggiungi gradatamente acqua finché l’impasto si stacca dai bordi e si riesce a formare una palla. Ponilo a riposare in frigorifero per 30 minuti.

Step 2

Prepara la farcia. In una ciotola rompi l’uovo e sbattilo con i 100 g di zucchero fino a ottenere una crema, quindi aggiungi la ricotta e amalgama il tutto con il cucchiaio di legno.

Step 3

Spezzetta il cioccolato in un mortaio e tritalo grossolanamente. Se non hai il mortaio puoi raccoglierlo in un canovaccio e “pestarlo” con un batticarne. Non importa che i pezzi siano particolarmente piccoli: si scioglieranno nel ripieno.

Step 4

Priva le mele del torsolo con un levatorsoli, quindi dividile a metà e affettale a fettine sottili. Preriscalda il forno a 180 °C.

Step 5

Riprendi l’impasto dal frigorifero e stendilo con i mattarello, fino a ottenere una sfoglia alta circa ½ cm.

Step 6

Imburra la teglia uniformemente, quindi adagia l’impasto, premendolo per farlo aderire ai bordi. Non preoccuparti di dare una forma regolare, l’aspetto finale della torta sarà rustico e home made.

Step 7

Componi il ripieno di ricotta mele e cioccolato. Distribuisci uno strato di mele sul fondo della torta, quindi un poco di farcia alla ricotta; prosegui alternando gli ingredienti fino a esaurirli.

Step 8

Inforna il dolce alle mele e ricotta a 180 °C per circa 45 minuti (il bordo della crostata deve essere ben dorato e la superficie colorita). Sforna, lascia intiepidire e servi la torta ancora tiepida o a temperatura ambiente.

Servi senza accompagnamento la tua crostata con

crema di ricotta e mele, portandola in tavola intera o distribuendo le fette insieme a una tazza di tè. Sentirai che le componenti del ripieno si sono fuse in un insieme irresistibile, ma più leggero di quanto potresti aspettarti. Come descrivere una crostata così cremosa, se non assaggiandola?

Come conservarvare la crostata mele ricotta e cioccolato

Per conservare la crostata in sicurezza è meglio riporla in frigorifero e consumarla entro 24, massimo 48 ore: la farcia di ricotta e mele è umida e non dura a lungo. Puoi riscaldare leggermente le fette prima di servirle, per restituire loro il gusto di torta appena fatta.

