Pensione maggio 2022. Calendario pagamento poste

Pensione maggio 2022 quando viene pagata alle poste? Data pagamento negli uffici postali e in banca. Ultime sulle pensioni.

Pensione maggio 2022. Da aprile 2022 il pagamento delle pensioni alle poste non avviene più in anticipo per i beneficiari, dopo la fine dello stato di emergenza in Italia. Per questo anche l’assegno di maggio arriverà secondo il calendario tradizionale Inps, ovvero a inizio mese, senza alcun anticipo.

Vediamo dunque nel dettaglio quando arriva il pagamento della pensione alle poste, anticipandovi fin da subito che non sarà il primo di maggio.

Pagamento pensione di maggio 2022 Poste Italiane data

La mensilità di maggio 2022 verrà pagata ai pensionati durante il primo giorno bancabile del mese. Niente più pagamenti anticipati quindi, a differenza di quanto accaduto durante lo stato di emergenza, non rinnovato dopo il 31 marzo.

Nello specifico i pensionati potranno riscuotere l’assegno presso gli uffici postali, a partire dal 2 maggio. Si tratta di un lunedì, per questo è il primo giorno utile del mese per ritirare la pensione (il primo maggio è domenica, ma sarebbe stato un giorno festivo in ogni caso).

In questa data riceveranno l’accredito del trattamento pensionistico dall’Inps anche i titolari di Banco Posta, libretto di risparmio, carta Postamat o Postepay Evolution. Per loro sarà possibile prelevare la pensione in contanti anche tramite ATM, evitando eventuali code.

Calendario pensioni maggio 2022 poste

Chi invece ritira direttamente la pensione di maggio negli uffici di Posteitaliane, probabilmente anche questo mese dovrà farlo seguendo i giorni stabiliti dal calendario. Infatti, anche se i pagamenti non avvengono più in anticipo, esiste ancora una suddivisione in ordine alfabetico in cui i beneficiari possono recarsi alle poste. Il motivo resta sempre quello di evitare eccessivi assembramenti.

Quindi è probabile che si potrà prelevare le pensione dal 2 al 6-7 maggio, partendo dalla lettera A in poi. Tuttavia per averne certezza bisogna attendere le comunicazioni di Inps e Poste, che arriveranno prossimamente sui rispettivi siti o presso gli uffici.

Pensione maggio 2022 quando arriva in banca

Per chi riceve l’assegno tramite bonifico bancario, il pagamento avverrà il 2 maggio 2022. Come di consueto infatti il saldo della pensione viene effettuato dall’Inps nel primo giorno bancabile del mese a cui si riferisce. Ricordiamo che in questo caso la data dei pagamenti resta immutata, visto che non è necessario recarsi in banca.

Quindi ricapitolando la pensione di maggio 2022 arriverà da lunedì 2 maggio in poi alle poste, secondo un calendario ancora da stabilire. Gli accrediti avverranno anche in banca lunedì 2 maggio e a seconda dei tempi di lavorazione, previsti dal vostro istituto, potreste vedere il saldo aggiornato il giorno seguente. Queste le ultime news sui pagamenti, in attesa che la riforma pensioni 2023 del governo Draghi definisca anche le nuove forme di accesso per chi in pensione deve ancora andarci.

