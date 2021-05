Dopo le polemiche per la brutta sconfitta in casa contro il Milan, la Juve vince contro un Sassuolo determinato e in gran forma

Sassuolo-Juventus 1-3, 36esima giornata di Serie A – Il Sassuolo, reduce da cinque vittorie in sei partite rappresentava un bel rischio per una Juventus in grande difficoltà sia dal punto di vista fisico che emotivo, e reduce dalla debacle in casa contro il Milan.

Sassuolo-Juventus 1-3, la partita

Ma la squadra bianconera ha saputo prendere alle difficoltà del momento con una prova d’orgoglio. Schierata con Cristiano Ronaldo e Paolo Dybala dal primo minuto, i bianconeri trovano la vittoria proprio grazie ai suoi uomini simbolo. E pensare che CR7 e Dybala erano stati particolarmente discussi nel corso delle ultime settimane dopo le prestazioni mediocri che li avevano messi al centro della gogna mediatica anche da parte degli stessi tifosi juventini. Subito sugli altari Buffon che para un rigore a Berardi in avvio.

Eccellente anche la prova di Rabiot, autore del gol che apre la partita e consente alla Juventus di giocare il resto dell’incontro con maggiore tranquillità. Ronaldo, alla prima occasione, raddoppia.

La rete del solito Raspadori, in grandissima forma in un Sassuolo tutt’altro che arrendevole, costringe la Juve a una prova di autorevolezza che si concretizza grazie al goal della sicurezza, siglato da Dybala con un elegante pallonetto segnando il suo gol #100 in bianconero. Ma la Juve controlla, colpisce un palo ancora con Ronaldo e si dimostra decisamente più efficace rispetto alla prossima prestazione vista in casa contro i rossoneri.

La corsa per la Champions League continua, vincono tutti, non molla nessuno, sarà tutto incertissimo fino all’ultima giornata con cinque squadre in corsa per presso di posti.

Sassuolo-Juventus in sintesi

12’ – Buffon para un calcio di rigore a Berardi concesso per fallo di Bonucci su Raspadori

28’ – 0-1, Bravissimo Rabiot a farsi largo con un bel movimento in diagonale e a calciare in gol dai 20 metri

45’ – 0-2, è Cristiano Ronaldo a raddoppiare prima dell’intervallo con una bella azione personale

58’ – 1-2 Raspadori tiene in bilico la partita calciando a rete dopo uno scambio con Locatelli

66’ – 1-3, poco dopo un’occasione fallita dai neroverdi Dybala chiude il match, elegantissimo pallonetto che batte Consigli

78’ – Palo di Cristiano Ronaldo

Il tabellino

SASSUOLO-JUVE 1-3

28′ Rabiot, 45′ Ronaldo, 58′ Raspadori, 66′ Dybala

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (56′ Chiriches), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos (77′ Rogerio); Obiang (56′ Lopez), Locatelli; Berardi, Traorè (56′ Defrel), Boga (77′ Djuricic); Raspadori. All. De Zerbi

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa (81′ Cuadrado), Arthur (61′ Bentancur), Rabiot, Kulusevski; Dybala (81′ McKennie), Ronaldo. All. Pirlo

Ammoniti: Marlon, Danilo, Chiesa

Note: Buffon para un calcio di rigore a Berardi

