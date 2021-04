La Juve del futuro formazione: i bianconeri si presenteranno al via del prossimo campionato con una rosa molto diversa. Fra cessioni e colpi low cost, ecco la probabile formazione per la stagione 2021/2022

Mancano dieci partite alla fine del campionato – con una finale di Coppa Italia ancora da giocare e la qualificazione alla Champions League pericolosamente in bilico -, ma per la Juventus è già tempo di pianificare le mosse in vista della prossima stagione. Se, negli ultimi anni, tanto è stato deciso all’ultimo, stavolta il board bianconero ha già in mente la rosa 2021-2022.

Gli appunti di Fabio Paratici e Pavel Nedved rimangono gelosamente custoditi nel quartier generale della Juve, ma sono tanti gli indizi di mercato che ci spingono a delineare la probabile formazione del domani. Anche senza sbirciare fra i progetti bianconeri, dunque, proviamo a pronosticare le strategie che il club di Andrea Agnelli seguirà in estate. Poi non dite che non ve l’avevamo anticipato.

Juventus Pirlo verso la riconferma

È forse ancora presto per metterci la mano sul fuoco, ma tutte le piste portano a un Andrea Pirlo bis per il prossimo campionato. Il tecnico è stato fortemente voluto proprio da Agnelli – dopo che su Maurizio Sarri avevano invece prevalso i consigli di Nedved e Paratici – ed esonerarlo dopo una sola stagione vorrebbe dire sconfessare la linea tracciata dal presidente.

Affidando la panchina a un neo-allenatore, la dirigenza bianconera aveva previsto il rischio di una stagione fallimentare, ma la scelta di Pirlo era stata dettata da esigenze sportive (parte dello spogliatoio non riconosceva più la guida di Sarri), economiche (con il tecnico ex Napoli e Chelsea ancora a busta paga era necessario virare su un profilo low cost) ed etiche (lanciare un mister che rappresentasse lo “stile Juve” e che gettasse le basi per una squadra giovane, sostenibile ed europea).

La delusioni in Champions e in campionato – con lo scudetto che molto probabilmente finirà nelle mani dell’odiato Antonio Conte – hanno minato il progetto Pirlo anche agli occhi di Agnelli, ma, tentennamenti a parte, l’allenatore avrà un’altra occasione sulla panchina bianconera. A meno di catastrofi, ovviamente. Quali? La mancata qualificazione alla prossima Champions. Un danno economico e d’immagine che potrebbe essere lavato soltanto con un esonero.

Calciomercato Juve: nomi low cost e cessioni

Il flop scudetto e il mancato passaggio ai quarti di finale di Champions peseranno molto sulle casse della Juventus, già schiacciate dall’alto monte ingaggi e dalla crisi covid. Il calciomercato bianconero, dunque, ruoterà attorno a nomi low cost, se non nel cartellino quantomeno nello stipendio. I colpi in entrata, poi, potrebbero essere finanziati da cessioni pesanti.

L’indiziato numero uno per finire sacrificato sull’altare del bilancio – ma anche di un rendimento sportivo altalenante – è Paulo Dybala. Eletto MVP della scorsa stagione, la Joya non è riuscito a ripetersi, anzi. Quest’anno le sue apparizioni in bianconero sono ferme a 16 partite fra tutte le competizioni, di cui soltanto 10 da titolare, con 3 reti, quasi tutte ininfluenti.

Out dallo scorso 10 gennaio per un fastidioso infortunio al ginocchio, i problemi dell’argentino riguardano anche l’extracampo. Il suo contratto scade nel giugno 2022 e per rinnovarlo l’entourage del giocatore chiede di passare dagli attuali 7 ad almeno 10 milioni a stagione: una richiesta che il club, in una stagione così deludente per Dybala, non vuole assecondare.

Per risolvere lo stallo, la Juve potrebbe decidere di cedere la Joya già questa estate, prima che entri nel suo ultimo anno di contratto e si svaluti. Tante le big interessate, soprattutto in Inghilterra, anche se non tutte sono pronte a offrire almeno 50 milioni. La soluzione, allora, potrebbe arrivare da uno scambio con conseguente plusvalenza, sul modello Pjanic-Arthur. Il sogno è arrivare a Paul Pogba, in difficoltà al Manchester United, anche se le richieste del francese rimangono alte. Le mosse verso una Dybala-exit potrebbe però presto accelerare.

Juventus rosa 2021-2022: la formazione

Oltre a Dybala, la rosa 2021-2022 della Juventus potrebbe perdere tre senatori come Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini e Alex Sandro. I due azzurri sono in scadenza di contratto e il club – per motivi anagrafici – è intenzionato a lasciarli andare. Discorso diverso per il brasiliano che, al sesto anno in bianconero, sembra a corto di motivazioni: su di lui c’è la corte del Paris Saint-Germain.

Altri nomi in uscita, poi, dipenderanno dalle offerte. Douglas Costa, in ritorno dal prestito al Bayern Monaco, ha già le valigie in mano, ma l’alto stipendio frena le squadre interessate, Gremio su tutti. Una situazione simile a quella di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot (le trattative per la cessione sono finora naufragate sullo scoglio dei 7 milioni l’anno attualmente percepiti), mentre Federico Bernardeschi ha un ingaggio incompatibile con Napoli e Roma, i due club che si sono fatti più avanti. Dopo l’ultimo deludente campionato, il sacrificato a centrocampo, allora, potrebbe essere Rodrigo Bentancur.

Dalle cessioni, soprattutto dalla maxi plusvalenza con Dybala, la Juventus potrebbe trovare la forza economica per ridisegnarsi così (in grassetto i nomi nuovi):

I titolari 2021-2022:

Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Gosens; Arthur, Locatelli, Aouar; Chiesa, Morata, Cristiano Ronaldo (All. Pirlo)

A disposizione:

Mirante, Pinsoglio; Demiral, Romero, Dragusin, Danilo, Emerson, Rabiot, McKennie, Ramsey, Kulusevski, Bernardeschi, Milik.

Ad eccezione di Aouar, talentuosissimo centrocampista del Lione che i bianconeri seguono da tempo, si tratta di profili che conoscono già il nostro campionato e che sono pronti a lanciare subito un nuovo assalto allo scudetto.

Davanti, soprattutto se Morata non dovesse essere riscattato, vanno monitorate in alternativa le piste Mauro Icardi (in uno scambio che potrebbe riguardare proprio Dybala) e Sergio Aguero, che a fine anno si libererà dal Manchester City. Un altro parametro zero che potrebbe rientrare nei piani di Paratici è Memphis Depay, 27enne in scadenza col Lione.

Calciomercato Juve 2021-2022: obiettivo centrocampo

L’obiettivo del calciomercato 2021-2022 della Juventus sarà rinforzare il centrocampo. La mediana, infatti, è il reparto che più è andato in crisi negli ultimi anni: finiti i tempi di Vidal, Pogba, Marchisio e dello stesso Pirlo, i bianconeri non hanno più avuto trascinatori lì in mezzo.

Manca soprattutto un vero regista. Un ruolo che potrebbe essere affidato a Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo che – sotto la gestione De Zerbi – è cresciuto tantissimo fino a conquistarsi la Nazionale (contro la Bulgaria il primo gol in azzurro).

A Reggio Emilia, il 23enne è passato in poco tempo da giovane promessa ex Milan a essere uno dei giocatori più completi d’Europa, sempre nelle prime posizioni per tocchi, palloni recuperati e passaggi riusciti negli ultimi 20 metri. Un profilo low cost che darebbe centimetri e geometrie alla squadra di Pirlo.

L’investimento più pesante verrà però fatto per una mezz’ala box-to-box, capace di segnare e fare assist. Come detto, la pista più calda è quello del 22enne Houssem Aouar – perfetto per la nuova filosofia young della Juve -, anche se il nome che scalda i tifosi resta quello di Pogba. Il Manchester United potrebbe inserirlo in uno scambio con Dybala e il giocatore francese, rimasto legatissimo ai colori bianconeri, tornerebbe di corsa a Torino.

Finora i suoi 15 milioni di stipendio hanno però bloccato ogni trattativa e una Juve coi conti in rosso difficilmente riuscirà ad accontentare le richieste del suo agente, Mino Raiola. Il Pog-back, dunque, sembra un sogno destinato a rimanere tale. Ciò che sarà sicuramente realtà, invece, è il completo restyling bianconero della mediana. Perché una squadra con ambizioni di successo passa da un forte centrocampo. E una Juventus con Ronaldo in rosa non può che partire per vincere tutto.